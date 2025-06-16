«Радиостанция Судного дня» вышла на связь на фоне обострения на Ближнем Востоке

На фоне стремительно обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке внимание вновь привлекла загадочная радиостанция УВБ-76, известная также под неофициальным названием «Радиостанция Судного дня». На ее частоте прозвучало зашифрованное сообщение, вызвавшее интерес как у радиолюбителей, так и у специалистов по информационной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Ariel Schalit/AP

Зашифрованный сигнал в разгар атак

В субботу, 15 июня, в 15:19 по московскому времени в Telegram-канале, отслеживающем трансляции УВБ-76, появилось очередное сообщение:

«НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915».

Радиостанция УВБ-76, известная тем, что большую часть времени транслирует монотонный гудящий звук, иногда прерывается передачами с набором непонятных слов, цифр и позывных. Из-за характерного звука в эфире она также получила прозвище «Жужжалка».

Необычная активность на фоне ударов

Примечательно, что похожее сообщение было зафиксировано и накануне крупных военных действий. В четверг, 12 июня, за сутки до начала масштабных ударов, в эфире станции прозвучала еще одна шифровка:

«НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».

Смысл подобных посланий остается неизвестным. Некоторые считают их частью системы связи для резервных сил, другие — элементом дезинформации или традиционного радиохобби.

Израиль и Иран обменялись массированными ударами

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию под кодовым названием «Восстающий лев», нанеся удары по ключевым объектам Ирана, в том числе ядерной и военной инфраструктуре.

В ответ уже вечером того же дня Иран активировал операцию «Истинное обещание — 3», в рамках которой по территории Израиля были выпущены ракеты.

Новый виток эскалации: гиперзвуковое оружие и удары по Тегерану

Следующая волна обострения произошла в ночь на воскресенье, 15 июня. По сообщениям израильских и международных СМИ, первым под удар попал израильский город Хайфа, включая его крупный нефтеперерабатывающий завод. Иран при этом применил гиперзвуковую ракету, а также баллистические ракеты средней дальности типа Emad, Ghadr, Kheibar Shekan, наряду с беспилотниками.

В ответ Израиль атаковал объекты на территории Тегерана. По информации Минобороны страны, удары пришлись по:

нефтехранилищу на севере и топливному складу на юге Тегерана,

зданию Организации оборонных инноваций и исследований,

штабу иранского Министерства обороны.

Последствия: разрушения и эвакуации

На фотографиях и видеозаписях, распространившихся в сети, можно увидеть разрушенные здания, горящие нефтебазы и эвакуацию граждан. В частности, мощные взрывы были зафиксированы в окрестностях Тель-Авива, центре Израиля и в городе Тамра.

Спасательные службы обеих стран работают в круглосуточном режиме, а граждане массово укрываются в бомбоубежищах. Власти предупреждают о возможности новых атак.

Что известно о радиостанции УВБ-76

УВБ-76, начавшая работу еще в советскую эпоху, предположительно используется военными структурами России. Она продолжает функционировать и сегодня, будучи предметом постоянного интереса радиолюбителей и исследователей. Станция известна своей устойчивостью и появлением зашифрованных сообщений в периоды международной нестабильности.