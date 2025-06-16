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16.06.2025, 06:30

Врач предупредил об опасности горячего душа

Новости Мира 0 980

Горячий душ, любимый многими за ощущение расслабления и комфорта, может представлять скрытую угрозу для здоровья. Об этом предостерегает немецкий врач Махъяр Маддахали, сообщает издание Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Опасность потери сознания

По словам специалиста, вода слишком высокой температуры способна вызвать расширение кровеносных сосудов на поверхности кожи. Этот естественный процесс служит для охлаждения тела, однако в ряде случаев он приводит к опасному снижению артериального давления.

«Горячая вода расширяет сосуды, что может вызывать головокружение и даже обморок. А потеря сознания в душе — особенно опасна из-за риска удара о твердые поверхности», — объясняет Маддахали.

Что делать, чтобы избежать риска

Чтобы минимизировать возможные последствия, врач рекомендует:

  • Снижать температуру воды, если появляется чувство слабости;

  • Использовать поручни и противоскользящие коврики в ванной комнате;

  • Установить скамейки для душа, особенно людям с хроническими заболеваниями;

  • Носить устройства с функцией экстренного вызова помощи, если есть риск падений.

Вред для кожи, волос и иммунной системы

Горячая вода влияет не только на сосуды, но и на состояние кожи и волос:

  • Кожа становится сухой и раздраженной, поскольку высокая температура смывает натуральные жиры и увлажняющие вещества;

  • Волосы теряют прочность, становятся ломкими, хуже переносят внешние повреждения;

  • Нарушается микробиом кожи — защитный слой полезных бактерий, который помогает организму справляться с инфекциями.

По словам Маддахали, чрезмерное разрушение этого слоя может негативно повлиять на иммунитет, особенно у людей с чувствительной или проблемной кожей.

Вывод

Хотя горячий душ может приносить удовольствие, врачи настоятельно советуют соблюдать умеренность. Слишком высокая температура воды — это не просто вопрос комфорта, а потенциальный источник серьезных проблем со здоровьем.

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