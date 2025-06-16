Врач предупредил об опасности горячего душа

Горячий душ, любимый многими за ощущение расслабления и комфорта, может представлять скрытую угрозу для здоровья. Об этом предостерегает немецкий врач Махъяр Маддахали, сообщает издание Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам специалиста, вода слишком высокой температуры способна вызвать расширение кровеносных сосудов на поверхности кожи. Этот естественный процесс служит для охлаждения тела, однако в ряде случаев он приводит к опасному снижению артериального давления.
«Горячая вода расширяет сосуды, что может вызывать головокружение и даже обморок. А потеря сознания в душе — особенно опасна из-за риска удара о твердые поверхности», — объясняет Маддахали.
Чтобы минимизировать возможные последствия, врач рекомендует:
Снижать температуру воды, если появляется чувство слабости;
Использовать поручни и противоскользящие коврики в ванной комнате;
Установить скамейки для душа, особенно людям с хроническими заболеваниями;
Носить устройства с функцией экстренного вызова помощи, если есть риск падений.
Горячая вода влияет не только на сосуды, но и на состояние кожи и волос:
Кожа становится сухой и раздраженной, поскольку высокая температура смывает натуральные жиры и увлажняющие вещества;
Волосы теряют прочность, становятся ломкими, хуже переносят внешние повреждения;
Нарушается микробиом кожи — защитный слой полезных бактерий, который помогает организму справляться с инфекциями.
По словам Маддахали, чрезмерное разрушение этого слоя может негативно повлиять на иммунитет, особенно у людей с чувствительной или проблемной кожей.
Хотя горячий душ может приносить удовольствие, врачи настоятельно советуют соблюдать умеренность. Слишком высокая температура воды — это не просто вопрос комфорта, а потенциальный источник серьезных проблем со здоровьем.
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