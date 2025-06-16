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16.06.2025, 07:15

Ученые нашли необычный способ «уничтожать» тромбы

Новости Мира 0 1 851

Группа исследователей из Стэнфордского университета разработала уникальное медицинское устройство, способное безопасно удалять тромбы из сосудов без их разрушения. Новинка получила название милли-спиннер и была представлена в научном журнале Nature, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM
Фото: BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

В отличие от существующих методов, которые предполагают механическое извлечение тромба катетером или захват его специальной петлей, что чревато разрывом сгустка и последующей закупоркой других сосудов, милли-спиннер действует по иному принципу. Он не разрушает тромб, а сжимает его, значительно уменьшая его объём.

Как работает милли-спиннер

Конструкция устройства представляет собой полую трубку с прорезями, которая при вращении создает всасывающее давление вокруг тромба. Это воздействие не рвёт фибрин (основу сгустка), а аккуратно сжимает его до 5% от начального объема. После этого уменьшенный тромб извлекается из организма без риска для пациента.

Авторы технологии отмечают, что текущие методики удаления тромбов дают успешный результат лишь в половине случаев при первой попытке, а в 15% случаев процедура оказывается вовсе неэффективной. Новый метод может значительно повысить шансы на успешное лечение.

Потенциал применения: от инсульта до почечных камней

Пока что милли-спиннер тестируется в рамках лечения инсультов, но ученые полагают, что устройство найдет применение и при инфарктах, тромбоэмболиях и других состояниях, связанных с образованием тромбов.

Кроме того, исследователи рассматривают возможность использовать технологию в других областях медицины. В частности, милли-спиннер может помочь в разрушении камней в почках, а также при удалении опухолей.

Следующий этап — автономная навигация внутри сосудов

На данном этапе команда работает над усовершенствованием устройства. Главная цель — создать автономную версию, которая сможет самостоятельно передвигаться по сосудам и добираться до места закупорки без внешнего управления. Это откроет новые горизонты для минимально инвазивных операций и позволит еще эффективнее бороться с сосудистыми заболеваниями.

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