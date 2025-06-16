В мужских бородах больше опасных бактерий, чем в шерсти собак - ученые

Европейские учёные выяснили, что бороды мужчин могут содержать больше потенциально опасных микробов, чем самая грязная часть шерсти собак. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие свою работу в февральском выпуске журнала European Radiology. В исследовании участвовали 18 бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и 30 собак различных пород — от шнауцера до немецкой овчарки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Live Science

Фото: kasheloff.ru

Цель исследования — не бороды, а безопасность МРТ

Учёные не ставили задачу «опорочить» бороды. Их цель была практичной — оценить, можно ли использовать одни и те же аппараты МРТ (магнитно-резонансной томографии) как для людей, так и для животных. В некоторых европейских клиниках люди и собаки проходят МРТ на одном оборудовании, и важно было понять, кто после себя оставляет больше микробов.

Люди оказались «грязнее» собак

Результаты удивили даже самих исследователей:

У всех 18 мужчин были обнаружены высокие уровни микробов на коже и в слюне.

У 23 из 30 собак также были микробы, но их количество оказалось меньше.

Более того, после прохождения МРТ люди оставляли больше бактериального загрязнения на оборудовании, чем собаки.

Исследователи подчеркнули, что после собачьих процедур оборудование регулярно дезинфицировали, а вот аппараты, использовавшиеся только для людей, были в худшем санитарном состоянии.

Какие бактерии нашли в бородах?

У 7 мужчин и 4 собак были обнаружены потенциально опасные для человека бактерии:

Enterococcus faecalis — кишечная бактерия, способная вызывать инфекции мочеполовой системы.

Staphylococcus aureus — распространённая бактерия, обитающая на коже и слизистых. В норме она безвредна, но может вызывать серьёзные осложнения при попадании в кровь.

Что говорят учёные?

Авторы исследования не советуют срочно бриться. Более того, они указывают, что пока нет данных, что женщины, например, менее "бактериально обременены", чем мужчины с бородами. Главное — не в бородах, а в уровне гигиены в больницах в целом.

«Вопрос должен стоять не о том, стоит ли допускать собак к медицинским аппаратам, а о том, как мы сами обеспечиваем чистоту в лечебных учреждениях и какие реальные риски при этом возникают для пациентов», — отмечают авторы.

Контекст: инфекции, связанные с медицинской помощью

По данным авторов, в США ежегодно фиксируется около 1,7 миллиона случаев внутрибольничных инфекций. Около 100 тысяч пациентов умирают от связанных с этим осложнений каждый год. Это подчёркивает, что проблема гигиены в медучреждениях — крайне серьёзна и выходит за рамки банального сравнения "человек или собака".