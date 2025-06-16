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16.06.2025, 07:39

В мужских бородах больше опасных бактерий, чем в шерсти собак - ученые

Новости Мира 0 1 108

Европейские учёные выяснили, что бороды мужчин могут содержать больше потенциально опасных микробов, чем самая грязная часть шерсти собак. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие свою работу в февральском выпуске журнала European Radiology. В исследовании участвовали 18 бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и 30 собак различных пород — от шнауцера до немецкой овчарки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Live Science

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Цель исследования — не бороды, а безопасность МРТ

Учёные не ставили задачу «опорочить» бороды. Их цель была практичной — оценить, можно ли использовать одни и те же аппараты МРТ (магнитно-резонансной томографии) как для людей, так и для животных. В некоторых европейских клиниках люди и собаки проходят МРТ на одном оборудовании, и важно было понять, кто после себя оставляет больше микробов.

Люди оказались «грязнее» собак

Результаты удивили даже самих исследователей:

  • У всех 18 мужчин были обнаружены высокие уровни микробов на коже и в слюне.

  • У 23 из 30 собак также были микробы, но их количество оказалось меньше.

  • Более того, после прохождения МРТ люди оставляли больше бактериального загрязнения на оборудовании, чем собаки.

Исследователи подчеркнули, что после собачьих процедур оборудование регулярно дезинфицировали, а вот аппараты, использовавшиеся только для людей, были в худшем санитарном состоянии.

Какие бактерии нашли в бородах?

У 7 мужчин и 4 собак были обнаружены потенциально опасные для человека бактерии:

  • Enterococcus faecalis — кишечная бактерия, способная вызывать инфекции мочеполовой системы.

  • Staphylococcus aureus — распространённая бактерия, обитающая на коже и слизистых. В норме она безвредна, но может вызывать серьёзные осложнения при попадании в кровь.

Что говорят учёные?

Авторы исследования не советуют срочно бриться. Более того, они указывают, что пока нет данных, что женщины, например, менее "бактериально обременены", чем мужчины с бородами. Главное — не в бородах, а в уровне гигиены в больницах в целом.

«Вопрос должен стоять не о том, стоит ли допускать собак к медицинским аппаратам, а о том, как мы сами обеспечиваем чистоту в лечебных учреждениях и какие реальные риски при этом возникают для пациентов», — отмечают авторы.

Контекст: инфекции, связанные с медицинской помощью

По данным авторов, в США ежегодно фиксируется около 1,7 миллиона случаев внутрибольничных инфекций. Около 100 тысяч пациентов умирают от связанных с этим осложнений каждый год. Это подчёркивает, что проблема гигиены в медучреждениях — крайне серьёзна и выходит за рамки банального сравнения "человек или собака".

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