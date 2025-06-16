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16.06.2025, 08:37

Уролог развенчал мифы об аденоме простаты

Новости Мира 0 1 094

Аденома простаты — распространённое заболевание, с которым сталкивается практически каждый второй мужчина старше 60 лет. Однако многие до сих пор путают его с онкологией или воспринимают как неизбежное следствие старения. Уролог-андролог «СМ-Клиника» Константин Мысков рассказал в интервью «Газете.Ru», почему важно не поддаваться заблуждениям и вовремя обращаться к специалистам, сообщает Lada.kz

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Аденома — не рак: в чём разница

Главное заблуждение, по словам врача, заключается в отождествлении аденомы простаты с раком. На самом деле речь идёт о совершенно разных заболеваниях. Аденома (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) представляет собой разрастание железистой ткани, вызванное гормональным дисбалансом, а именно избытком андрогена — дигидротестостерона.

«Аденома не перерастает в рак и не имеет склонности к метастазам. В отличие от онкологии, она не распространяется на соседние органы — мочевой пузырь, кишечник, прямую кишку», — подчёркивает специалист.

Сексуальная активность не влияет на развитие болезни

Другой популярный миф касается якобы прямой связи между нерегулярной половой жизнью и возникновением аденомы. Однако, как объясняет уролог, современные исследования это не подтверждают. Хотя застой крови в органах малого таза действительно может усугубить течение болезни, половая активность не является определяющим фактором риска.

Аденома — не «обязательная плата за возраст»

Распространено мнение, что гиперплазия простаты — это нормальное состояние для пожилого мужчины. Однако это также не соответствует действительности.

«Да, с возрастом вероятность развития аденомы возрастает, но заболевание встречается не у всех. Многое зависит от образа жизни, уровня гормонов и даже генетики», — отмечает Мысков.

Таким образом, болезнь нельзя считать естественным этапом старения, и важно сохранять настороженность к симптомам.

Размер простаты — не главный показатель

Некоторые считают, что степень выраженности симптомов напрямую зависит от объема предстательной железы. Однако врач подчеркивает: всё зависит от направления роста тканей. Например, если узел растёт в сторону мочевого пузыря, это может привести к частым и мучительным позывам к мочеиспусканию и невозможности полностью его завершить. Такое состояние опасно осложнениями, в том числе острой задержкой мочи.

«Размер простаты не всегда соответствует выраженности симптомов. Необходима комплексная оценка состояния пациента», — поясняет уролог.

Лечение не всегда требует операции

Многие уверены, что аденому лечат исключительно хирургическим путем. На практике всё зависит от конкретной клинической ситуации.

Некоторым пациентам достаточно медикаментозной терапии, другим — показано хирургическое вмешательство. Одним из наиболее распространенных методов является трансуретральная резекция простаты (ТУР) — признанный стандарт в эндоурологии.

Однако сегодня появились и более щадящие альтернативы. Врач упомянул, например, водно-паровую терапию Rezum, которая обладает рядом преимуществ:

  • минимальная травматичность;

  • быстрое восстановление;

  • отсутствие серьёзных послеоперационных осложнений;

  • возможность применения при небольшом размере аденомы;

  • сохранение функций простаты.

Вывод:
Аденома простаты — это не приговор. Главное — не игнорировать симптомы, не поддаваться мифам и обращаться к врачу для своевременного и персонализированного лечения. Современная медицина предлагает разнообразные эффективные методы терапии, включая щадящие процедуры, позволяющие сохранить качество жизни.

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