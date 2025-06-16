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16.06.2025, 11:06

«Раньше осуждала, а сейчас - тишина»: Пугачеву призвали высказаться по поводу атак Израиля на Иран

Новости Мира 0 1 794

Певица Алла Пугачёва оказалась в центре внимания пользователей соцсетей, которые обратились к ней с требованием высказаться по поводу военного противостояния между Израилем и Ираном. Как сообщает издание МК, недовольство фанатов связано с молчанием артистки на фоне масштабных атак и взаимных ударов, которые продолжаются с 13 июня, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

 

Фото: alla_orfey/Instagram
Фото: alla_orfey/Instagram

Критика молчания: «Раньше осуждала, а сейчас — тишина»

Некоторые пользователи социальных сетей открыто выражают возмущение отсутствием публичной реакции со стороны Пугачёвой. По их словам, в случае с действиями России она активно выступала с критикой, тогда как по поводу нынешнего конфликта предпочла сохранить тишину.

«Решают, куда податься дальше. Это молчание — самое мерзкое. По поводу России кричали, а тут тишина. Недостойны даже презрения», — написала одна из подписчиц.

Критике подвергся и супруг артистки — юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), который также не стал комментировать происходящее между Израилем и Ираном, несмотря на широкий общественный резонанс.

Израиль и Иран обменялись ударами: что происходит

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию под названием «Восстающий лев». В рамках этой кампании израильские силы нанесли удары по ряду ядерных и военных объектов на территории Ирана.

В ответ вечером того же дня Иран, через Корпус стражей исламской революции, объявил о начале собственной операции — «Истинное обещание — 3». В ходе ответных действий по территории Израиля были выпущены ракеты. Вооружённое противостояние между двумя странами продолжается, вызывая серьёзную озабоченность в мировом сообществе.

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