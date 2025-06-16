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16.06.2025, 12:36

Любовь или деньги? Что действительно управляет миром

Новости Мира 0 1 537

Любовь и деньги — две силы, которые играют ключевую роль в жизни человека. Они вдохновляют, разрушают, наполняют смыслом или, наоборот, лишают его. Эти понятия часто противопоставляют друг другу, хотя и признают их исключительное влияние на ход человеческой истории. Мы собрали высказывания известных личностей, чтобы взглянуть на любовь и деньги под разными углами, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

О выборе между чувствами и материальным

Философы и мыслители всех времён пытались определить, что важнее — сердечные привязанности или финансовое благополучие.

  • «Скорее, чем любовь, чем деньги, чем слава, дайте мне истину», — настаивал американский писатель и натуралист Генри Дэвид Торо, ставя на первое место духовные ценности.

  • «Моя философия всегда была такова: делайте то, что любите, и деньги последуют за вами», — утверждала актриса Эми Вебер, подчеркивая, что настоящая страсть к делу способна привести и к успеху.

Деньги без любви — пустота?

Нередко говорят, что любовь невозможно купить. Деньги могут обеспечить комфорт, но не заменят тепла искренних чувств.

  • «Вы можете купить хорошую собаку за деньги, но только любовь заставит её вилять хвостом», — остроумно замечает писатель Кинки Фридман.

  • «Не довольствуйтесь просто раздачей денег. Деньги — это не всё. Людям нужны ваши сердца, чтобы любить их», — напоминала Мать Тереза, призывая к милосердию и душевной открытости.

  • «Деньги подобны любви: они медленно и болезненно убивают того, кто их удерживает, и оживляют того, кто делится ими с другими», — писал поэт и философ Халиль Джебран.

Опасности любви к деньгам

Когда любовь подменяется жаждой наживы, теряются человеческие ориентиры.

  • «Используйте деньги и любите людей. Не любите деньги и не используйте людей», — предупреждал Джозеф Принс.

  • «Недостаток денег — корень всех зол», — иронично перефразировал известную пословицу драматург Джордж Бернард Шоу.

Когда любовь и деньги идут вместе

Иногда любовь к деньгам становится предметом шуток и даже своеобразной философии:

  • «Деньги не самое важное в мире. Любовь важнее. К счастью, я люблю деньги», — саркастически отметил комик Джеки Мейсон.

  • «Тот, кто сказал, что деньги не могут купить счастье, просто не знал, куда идти за покупками», — подметила актриса Бо Дерек, добавив каплю юмора к этой вечной теме.

Семья как высшая ценность

И всё же, даже на фоне материального изобилия, для многих главной остаётся любовь в кругу близких.

  • «Семья — это самое важное в мире», — говорила принцесса Диана, для которой главной ценностью оставались родные люди.

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