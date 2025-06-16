Любовь или деньги? Что действительно управляет миром

Любовь и деньги — две силы, которые играют ключевую роль в жизни человека. Они вдохновляют, разрушают, наполняют смыслом или, наоборот, лишают его. Эти понятия часто противопоставляют друг другу, хотя и признают их исключительное влияние на ход человеческой истории. Мы собрали высказывания известных личностей, чтобы взглянуть на любовь и деньги под разными углами, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti