Любовь или деньги? Что действительно управляет миром

Любовь и деньги — две силы, которые играют ключевую роль в жизни человека. Они вдохновляют, разрушают, наполняют смыслом или, наоборот, лишают его. Эти понятия часто противопоставляют друг другу, хотя и признают их исключительное влияние на ход человеческой истории. Мы собрали высказывания известных личностей, чтобы взглянуть на любовь и деньги под разными углами, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Философы и мыслители всех времён пытались определить, что важнее — сердечные привязанности или финансовое благополучие.
«Скорее, чем любовь, чем деньги, чем слава, дайте мне истину», — настаивал американский писатель и натуралист Генри Дэвид Торо, ставя на первое место духовные ценности.
«Моя философия всегда была такова: делайте то, что любите, и деньги последуют за вами», — утверждала актриса Эми Вебер, подчеркивая, что настоящая страсть к делу способна привести и к успеху.
Нередко говорят, что любовь невозможно купить. Деньги могут обеспечить комфорт, но не заменят тепла искренних чувств.
«Вы можете купить хорошую собаку за деньги, но только любовь заставит её вилять хвостом», — остроумно замечает писатель Кинки Фридман.
«Не довольствуйтесь просто раздачей денег. Деньги — это не всё. Людям нужны ваши сердца, чтобы любить их», — напоминала Мать Тереза, призывая к милосердию и душевной открытости.
«Деньги подобны любви: они медленно и болезненно убивают того, кто их удерживает, и оживляют того, кто делится ими с другими», — писал поэт и философ Халиль Джебран.
Когда любовь подменяется жаждой наживы, теряются человеческие ориентиры.
«Используйте деньги и любите людей. Не любите деньги и не используйте людей», — предупреждал Джозеф Принс.
«Недостаток денег — корень всех зол», — иронично перефразировал известную пословицу драматург Джордж Бернард Шоу.
Иногда любовь к деньгам становится предметом шуток и даже своеобразной философии:
«Деньги не самое важное в мире. Любовь важнее. К счастью, я люблю деньги», — саркастически отметил комик Джеки Мейсон.
«Тот, кто сказал, что деньги не могут купить счастье, просто не знал, куда идти за покупками», — подметила актриса Бо Дерек, добавив каплю юмора к этой вечной теме.
И всё же, даже на фоне материального изобилия, для многих главной остаётся любовь в кругу близких.
«Семья — это самое важное в мире», — говорила принцесса Диана, для которой главной ценностью оставались родные люди.
Комментарии0 комментарий(ев)