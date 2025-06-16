Патриарх Кирилл призвал «гнать прочь» одну категорию россиян - тех, кто враждует с мусульманами

Глава Русской православной церкви призвал пресекать любые попытки вражды между верующими разных конфессий. Поводом для его заявления стали высказывания схиигумена Гавриила, раскритиковавшего ислам и допустившего резкие выражения в адрес мусульман, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Гнать прочь таких людей»

Выступая перед духовенством в Калининграде, патриарх Московский и всея Руси Кирилл резко осудил любые призывы к вражде с российскими мусульманами. Он подчеркнул, что подобные высказывания — даже если они делаются под видом заботы о русской культуре или православной вере — являются ничем иным как провокацией.

«Таких людей, кто пытается сеять рознь между православными и мусульманами, нужно гнать прочь», — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что межрелигиозный мир в России — это уникальная ценность, которую необходимо беречь, особенно в условиях внешнего давления.

Провокации под маской заботы

По словам предстоятеля РПЦ, те, кто выступает с резкой критикой ислама, нередко маскируют свои слова благими намерениями — например, защитой русской идентичности. Однако на деле такие высказывания, по его мнению, либо свидетельствуют о глубокой неадекватности, либо являются действиями врагов, стремящихся дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Кирилл отметил, что сегодня православные и мусульмане находятся по одну сторону баррикад, защищая свою страну. Он также напомнил о схожести религиозных устоев — вере в Бога, стремлении к нравственности и служению Родине.

Причиной выступления стали слова схиигумена Гавриила

Заявление патриарха прозвучало вскоре после скандальных слов схиигумена Гавриила (Виноградова). В мае он выступил с резкой критикой ислама, заявив, что «по первому приказу муллы мусульмане могут вырезать москвичей», а полиция не сможет этому воспрепятствовать. Эти слова вызвали широкий резонанс в религиозных и общественных кругах.

Кроме того, монах известен своими выступлениями против других конфессий, а также авторством книг, посвящённых борьбе с сектантством и оккультизмом. Некоторые из его трудов были восприняты как содержащие элементы антисемитизма.

Церковные последствия

После разразившегося скандала Гавриил был освобожден от должности в Валаамском монастыре. Это решение стало частью официальной реакции РПЦ на высказывания, способные подорвать межрелигиозный мир и единство в стране.