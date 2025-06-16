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16.06.2025, 14:44

Мост с туристами обрушился в Индии: есть погибшие (видео)

Новости Мира 0 1 231

В индийском городе Пуне (штат Махараштра) произошло крупное ЧП: под весом скопившейся толпы обрушился пешеходный мост через реку Индраяни. Инцидент случился в воскресенье, 15 июня, около 15:00 по местному времени и привёл к гибели людей и множеству раненых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр из видео
Кадр из видео

Людей унесло течением

На момент обрушения на узкой переправе собрались десятки туристов, ожидавших начала местного праздника, известного как «праздник дождя». Мост не выдержал нагрузки, и люди рухнули в реку, уровень воды в которой был значительно выше нормы из-за прошедших ливней. Сильное течение моментально унесло упавших.

  • Пострадали более 50 человек

  • Четверо погибли, несмотря на усилия спасателей

  • Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь

Старая конструкция и игнорирование ограничений

Мост был построен около 30 лет назад и давно вызывал обеспокоенность у местных жителей. Однако, несмотря на предупреждения о его ненадежности, туристы продолжали пользоваться переправой.

По словам заместителя главного министра штата Махараштра Аджита Павара, обрушение стало следствием физического износа конструкции. Однако министр по вопросам реагирования на стихийные бедствия Гириш Махаджан уверен, что главной причиной трагедии стало нарушение правил безопасности.

«Мост был рассчитан исключительно на пешеходов и лёгкий трафик — максимум два человека одновременно или велосипед. В момент обрушения на нем находилось более сотни человек», — подчеркнул Махаджан.

Реакция властей и обещания компенсаций

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Власти штата объявили о выплате компенсаций:

  • Родственникам погибших выплатят по 5 лакхов рупий (примерно $6,000)

  • Запланировано строительство нового моста

  • Начата всеиндийская проверка состояния подобных сооружений

Аналогичный случай в России

Напомним, ранее подобная трагедия произошла в России — в Брянской области. 31 мая в районе поселка Выгоничи мост обрушился прямо на пассажирский поезд №86. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям машиниста, но:

  • Пострадали 104 человека

  • Погибли 7 пассажиров

  • Власти пообещали восстановить переправу в течение четырех месяцев

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