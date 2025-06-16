«Без трусов в мешке»: мать Яниса Тиммы потеряла сознание на опознании сына в морге

Почти полгода спустя после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжается конфликт между его семьей и певицей Анной Седоковой. Адвокат близких спортсмена Маргарита Гаврилова в эфире программы «Ты не поверишь!» поделилась подробностями, которые, по её словам, стали потрясением для родных погибшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
По словам Гавриловой, тело Яниса Тиммы было отправлено из морга в Москве в Ригу в крайне неприемлемом виде:
покойный находился в обычном пластиковом мешке,
на нём не было даже нижнего белья,
тело не было подготовлено к прощанию: отсутствовал грим и какая-либо одежда.
Адвокат выразила возмущение тем, что за пять лет совместной жизни Анна Седокова, как утверждается, не позаботилась даже о минимальных ритуальных деталях.
«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести?» — сказала она.
Особенно трагичным, по словам Гавриловой, стало то, как происходило опознание тела. Когда мать спортсмена увидела сына в таком состоянии:
женщина испытала сильнейшее потрясение,
она потеряла сознание прямо в морге,
родственникам пришлось оказывать ей помощь на месте.
Адвокат утверждает, что репатриация тела Яниса Тиммы в Латвию произошла только после того, как Анна Седокова якобы выдвинула условие:
семья должна была не выносить конфликт в публичное пространство,
только при этом условии, как заявляется, она согласилась на транспортировку тела на родину экс-супруга.
Также Гаврилова опровергла распространённую ранее информацию о том, что Седокова хотела оплатить похороны баскетболиста.
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