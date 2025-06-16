«Без трусов в мешке»: мать Яниса Тиммы потеряла сознание на опознании сына в морге

Почти полгода спустя после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжается конфликт между его семьей и певицей Анной Седоковой. Адвокат близких спортсмена Маргарита Гаврилова в эфире программы «Ты не поверишь!» поделилась подробностями, которые, по её словам, стали потрясением для родных погибшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: страница Тиммы в соцсети

Тело Тиммы привезли в Ригу без одежды

По словам Гавриловой, тело Яниса Тиммы было отправлено из морга в Москве в Ригу в крайне неприемлемом виде:

покойный находился в обычном пластиковом мешке,

на нём не было даже нижнего белья,

тело не было подготовлено к прощанию: отсутствовал грим и какая-либо одежда.

Адвокат выразила возмущение тем, что за пять лет совместной жизни Анна Седокова, как утверждается, не позаботилась даже о минимальных ритуальных деталях.

«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести?» — сказала она.

Мать Тиммы потеряла сознание при опознании

Особенно трагичным, по словам Гавриловой, стало то, как происходило опознание тела. Когда мать спортсмена увидела сына в таком состоянии:

женщина испытала сильнейшее потрясение,

она потеряла сознание прямо в морге,

родственникам пришлось оказывать ей помощь на месте.

Репатриация тела: условия и споры

Адвокат утверждает, что репатриация тела Яниса Тиммы в Латвию произошла только после того, как Анна Седокова якобы выдвинула условие:

семья должна была не выносить конфликт в публичное пространство,

только при этом условии, как заявляется, она согласилась на транспортировку тела на родину экс-супруга.

Также Гаврилова опровергла распространённую ранее информацию о том, что Седокова хотела оплатить похороны баскетболиста.