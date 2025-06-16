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16.06.2025, 17:04

«Без трусов в мешке»: мать Яниса Тиммы потеряла сознание на опознании сына в морге

Новости Мира 0 3 047

Почти полгода спустя после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжается конфликт между его семьей и певицей Анной Седоковой. Адвокат близких спортсмена Маргарита Гаврилова в эфире программы «Ты не поверишь!» поделилась подробностями, которые, по её словам, стали потрясением для родных погибшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: страница Тиммы в соцсети
Фото: страница Тиммы в соцсети

Тело Тиммы привезли в Ригу без одежды

По словам Гавриловой, тело Яниса Тиммы было отправлено из морга в Москве в Ригу в крайне неприемлемом виде:

  • покойный находился в обычном пластиковом мешке,

  • на нём не было даже нижнего белья,

  • тело не было подготовлено к прощанию: отсутствовал грим и какая-либо одежда.

Адвокат выразила возмущение тем, что за пять лет совместной жизни Анна Седокова, как утверждается, не позаботилась даже о минимальных ритуальных деталях.

«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести?» — сказала она.

Мать Тиммы потеряла сознание при опознании

Особенно трагичным, по словам Гавриловой, стало то, как происходило опознание тела. Когда мать спортсмена увидела сына в таком состоянии:

  • женщина испытала сильнейшее потрясение,

  • она потеряла сознание прямо в морге,

  • родственникам пришлось оказывать ей помощь на месте.

Репатриация тела: условия и споры

Адвокат утверждает, что репатриация тела Яниса Тиммы в Латвию произошла только после того, как Анна Седокова якобы выдвинула условие:

  • семья должна была не выносить конфликт в публичное пространство,

  • только при этом условии, как заявляется, она согласилась на транспортировку тела на родину экс-супруга.

Также Гаврилова опровергла распространённую ранее информацию о том, что Седокова хотела оплатить похороны баскетболиста.

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