На Wildberries можно будет купить недвижимость

Маркетплейс Wildberries намерен сделать следующий шаг в расширении своей экосистемы — компания планирует добавить в ассортимент объекты жилой недвижимости. Об этом сообщила основательница и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в преддверии Петербургского международного экономического форума, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Начало переговоров с девелоперами

По словам Ким, сейчас платформа ведет переговоры с двумя крупными девелоперскими проектами. Речь идет о запуске пилотных продаж квартир через онлайн-площадку:

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила она.

Ожидается, что в случае успешного старта проект станет очередным этапом трансформации Wildberries из классического маркетплейса в универсальную цифровую платформу.

Новые направления и сервисы

Руководство компании подчеркивает, что платформа активно развивает не только товарные категории, но и технологические решения. Среди недавних нововведений:

возможность доставки товаров напрямую без участия сортировочных центров;

запуск в марте 2025 года сервиса WB Track — он позволяет пользователям пересылать посылки между пунктами выдачи заказов.

Таким образом, Wildberries расширяет не только ассортимент, но и функциональность, стремясь к созданию полноценной цифровой среды для потребителей.

Продажа автомобилей уже запущена

Добавление недвижимости — не первая попытка Wildberries выйти за рамки традиционного e-commerce. В апреле 2024 года маркетплейс начал продавать автомобили. Первыми стали машины китайской марки Chery: покупателям был доступен весь модельный ряд.

Как устроен процесс покупки авто:

оформление заказа происходит онлайн по 100-процентной предоплате с карты, привязанной к профилю;

далее с клиентом связывается официальный дилер «Деливери Кар»;

договор купли-продажи подписывается при передаче автомобиля;

место выдачи согласовывается индивидуально в зависимости от логистических возможностей.

Этот опыт, по всей видимости, стал важным шагом к следующему этапу — выходу на рынок недвижимости.

Общественная дискуссия: как контролировать онлайн-потребление

На фоне стремительного роста популярности маркетплейсов в обществе обострилась дискуссия о проблемах чрезмерного потребления. В январе 2025 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил на законодательном уровне обязать маркетплейсы ввести:

функцию самозапрета на покупки для пользователей;

возможность установки персонального лимита на сумму покупок в месяц.

По его мнению, такие меры помогут сдержать рост зависимости от онлайн-шопинга, которая стала актуальной проблемой для части россиян.