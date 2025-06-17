На Wildberries можно будет купить недвижимость

Маркетплейс Wildberries намерен сделать следующий шаг в расширении своей экосистемы — компания планирует добавить в ассортимент объекты жилой недвижимости. Об этом сообщила основательница и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в преддверии Петербургского международного экономического форума, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.
По словам Ким, сейчас платформа ведет переговоры с двумя крупными девелоперскими проектами. Речь идет о запуске пилотных продаж квартир через онлайн-площадку:
«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила она.
Ожидается, что в случае успешного старта проект станет очередным этапом трансформации Wildberries из классического маркетплейса в универсальную цифровую платформу.
Руководство компании подчеркивает, что платформа активно развивает не только товарные категории, но и технологические решения. Среди недавних нововведений:
возможность доставки товаров напрямую без участия сортировочных центров;
запуск в марте 2025 года сервиса WB Track — он позволяет пользователям пересылать посылки между пунктами выдачи заказов.
Таким образом, Wildberries расширяет не только ассортимент, но и функциональность, стремясь к созданию полноценной цифровой среды для потребителей.
Добавление недвижимости — не первая попытка Wildberries выйти за рамки традиционного e-commerce. В апреле 2024 года маркетплейс начал продавать автомобили. Первыми стали машины китайской марки Chery: покупателям был доступен весь модельный ряд.
Как устроен процесс покупки авто:
оформление заказа происходит онлайн по 100-процентной предоплате с карты, привязанной к профилю;
далее с клиентом связывается официальный дилер «Деливери Кар»;
договор купли-продажи подписывается при передаче автомобиля;
место выдачи согласовывается индивидуально в зависимости от логистических возможностей.
Этот опыт, по всей видимости, стал важным шагом к следующему этапу — выходу на рынок недвижимости.
На фоне стремительного роста популярности маркетплейсов в обществе обострилась дискуссия о проблемах чрезмерного потребления. В январе 2025 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил на законодательном уровне обязать маркетплейсы ввести:
функцию самозапрета на покупки для пользователей;
возможность установки персонального лимита на сумму покупок в месяц.
По его мнению, такие меры помогут сдержать рост зависимости от онлайн-шопинга, которая стала актуальной проблемой для части россиян.
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