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17.06.2025, 07:03

Почему детям навязывают зубастого Чебурашку — Лабубу

Новости Мира 0 458

Глава Росмолодежи Григорий Гуров выразил обеспокоенность популярностью игрушки Лабубу, назвав её пугающим аналогом Чебурашки, чья слава основана на маркетинге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Vanity Fair/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Vanity Fair/Shutterstock/FOTODOM

По мнению главы Федерального агентства по делам молодежи, образ Лабубу, набравший популярность среди детей и подростков, вызывает сомнения с точки зрения воспитания. Об этом Гуров сообщил в интервью ТАСС.

«Если объективно взглянуть на эту игрушку, то за всей маркетинговой оболочкой скрывается страшный, зубастый Чебурашка. Почему мой ребенок должен расти на этом образе, когда есть добрый, веселый оригинал?» — отметил он.

Хаги Ваги и Лабубу: тренды, продвигаемые контентом

Григорий Гуров также напомнил о предыдущем подобном феномене — игрушке Хаги Ваги. По его словам, и в этом случае массовая популярность объясняется не внешними качествами персонажа, а тем, что вокруг него создается обширный медиа-контент.

Он подчеркнул, что Хаги Ваги стал известен благодаря мультфильму, который активно смотрели дети, несмотря на жуткий внешний вид игрушки. По мнению Гурова, подобные образы могут быть не лучшими примерами для подрастающего поколения.

От блогера до мирового тренда: как прославилась Лабубу

Ранее историю взлета популярности Лабубу объяснила модный эксперт Эвелина Хромченко. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что изначально игрушка не вызывала широкого интереса и существовала в довольно узком сегменте. Всё изменилось после публикации известной тайской певицы Лисы — участницы южнокорейской группы BlackPink.

«Она просто выложила фото с этой игрушкой у себя в блоге. Учитывая, что на нее подписаны 104 миллиона человек, реакция была мгновенной: "Надо брать"», — пояснила Хромченко.

По её словам, именно этот момент стал поворотным в истории Лабубу — игрушка превратилась в предмет желания миллионов поклонников, и на неё обрушился шквал внимания, вызванный эффектом «звездной рекомендации».

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