12 продуктов, снижающих риск онкологических заболеваний

Онкологи уверены: важнейшим способом профилактики рака остается здоровое питание. Исследования показали, что некоторые продукты обладают свойствами, способными снизить вероятность развития различных форм онкологии. Ниже приведен перечень таких продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на shilkacrb.ru
Содержит серосодержащие соединения, обладающие противораковым действием. Особенно эффективен при профилактике рака кожи, легких и толстого кишечника.
Все разновидности капусты — брокколи, цветная, брюссельская — богаты антиоксидантами. Содержащийся в них изотиоцианат может быть токсичен для раковых клеток, не нанося вреда здоровым.
Овес, бурый рис и другие злаки богаты клетчаткой, фитоэстрогенами и антиоксидантами. Их регулярное потребление связано с понижением риска колоректального рака.
Темно-зеленые листья (шпинат, мангольд и др.) содержат каротиноиды, выводящие свободные радикалы — потенциальные провокаторы злокачественных процессов.
Ресвератрол в их составе — мощный антиоксидант, защищающий клетки от мутаций.
Содержит флавоноиды, замедляющие развитие раковых клеток в печени, кишечнике, молочных железах и предстательной железе.
Источники ликопина — вещества, снижающего вероятность развития рака легких, желудка, молочной и предстательной желез.
Содержит рекордное количество соединений, способных тормозить развитие практически всех известных видов онкологических заболеваний.
Богато лигнанами — веществами, обладающими антиоксидантным эффектом и способными блокировать рост опухолей.
Некоторые их виды укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма к развитию раковых клеток.
Содержат специфические кислоты, оказывающие благоприятное влияние при терапии рака легких.
Грейпфруты, апельсины и лимоны содержат монотерпены и лимонен — вещества, стимулирующие иммунную активность и выводящие канцерогены из организма.
Регулярные физические нагрузки помогают сохранять нормальный вес, что снижает вероятность возникновения рака желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и молочной железы.
По данным ВОЗ, до 25% случаев рака молочной железы связаны с недостаточной физической активностью. Спорт — это не только способ укрепить здоровье, но и действенная профилактика онкологии.
Частое употребление сладкого и мучного. Женщины, регулярно перекусывающие печеньем и кексами, на 33–42% чаще сталкиваются с онкологией матки.
Алкоголь. Даже небольшие дозы увеличивают риск рака груди, кишечника, ротовой полости и пищевода. Суточное потребление 50 г спирта увеличивает шансы заболеть в 3 раза, 80 г — в 18 раз. При совмещении с курением риск возрастает в 44 раза.
Энергосберегающие лампы. Особенно флуоресцентные с голубым светом. Они могут нарушать выработку мелатонина — гормона, защищающего от рака груди и простаты.
Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Признаки, требующие внимания:
Температура 37–37,3 °C более месяца
Увеличенные лимфоузлы
Изменения родинок
Уплотнения или выделения в груди у женщин
Затрудненное мочеиспускание у мужчин
По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно от онкологии умирают около 8 миллионов человек. Однако до 80% случаев излечимы при раннем обнаружении болезни.
Правильный рацион помогает снизить риск онкологии. В частности:
Избегайте избытка красного и переработанного мяса.
Ограничьте употребление алкоголя.
Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, бобовым и цельнозерновым продуктам.
Рекомендации:
Поддерживайте нормальный вес.
Занимайтесь физической активностью не менее 5 дней в неделю по 30 минут (для взрослых), для детей — минимум 60 минут.
Полноценный ночной сон поддерживает гормональный баланс, необходимый для защиты от раковых клеток. Недосып может нейтрализовать эффект даже регулярных физических нагрузок.
Регулярные скрининги позволяют выявить опухоли на ранних стадиях:
Маммография — ежегодно с 40 лет
Колоноскопия — каждые 5–10 лет с 50 лет
Цитологический мазок (ПАП-тест) — ежегодно с 21 года
Если в семье есть случаи онкологии, обследования могут назначаться раньше или чаще.
Рак — не приговор. Современная медицина, своевременная диагностика и разумный подход к образу жизни могут значительно снизить риск заболевания. Соблюдение рекомендаций по питанию, физической активности, режиму сна и регулярные медицинские осмотры — основа профилактики, доступная каждому.
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