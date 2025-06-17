Трамп призвал всех срочно покинуть Тегеран

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Ирана, призвав всех жителей столицы немедленно покинуть город. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Daniel Torok / Global Look Press

Жесткая риторика и обвинения

Американский лидер резко раскритиковал действия иранского руководства, обвинив его в том, что оно не пошло на подписание ядерного соглашения, которое, по его словам, должно было быть заключено. Он подчеркнул, что если бы иранские власти согласились на предложенные условия, нынешнего кризиса удалось бы избежать.

«Если бы иранское руководство подписало сделку, которую я им велел подписать, мы бы не наблюдали сейчас этот позор и пустую трату человеческих жизней», — написал Трамп.

Прямой призыв к эвакуации

В своей публикации Трамп заявил, что Ирану не должно быть позволено обладать ядерным оружием, и в очередной раз напомнил об этом. Завершая послание, он сделал резкое заявление:

«У Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!»

Ранее – таинственное предупреждение

Накануне глава Белого дома уже делал не менее тревожное заявление. Тогда он заявил, что у Ирана есть два пути: либо подписать ядерное соглашение, либо «что-то произойдет». Однако подробностей, что именно имеется в виду, он не привел, оставив сообщение на уровне двусмысленного ультиматума.