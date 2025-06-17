Совы, жаворонки и голуби: во сколько вам на самом деле нужно вставать?

Многие люди озабочены вопросом, во сколько ложиться спать, чтобы высыпаться. Однако не менее важно понимать, в какое время следует просыпаться. Об этом рассказала кардиолог и врач-сомнолог клиники «СМ-Клиника» Наталия Золотарева в беседе с «Газетой.Ru», передает Lada.kz
По словам специалиста, идеальное время пробуждения — это не фиксированный час, а точка во внутренних биологических ритмах человека. Организм должен завершить полноценный цикл сна, после чего сам готов к пробуждению. Важно синхронизироваться с естественными суточными ритмами и учитывать особенности собственного хронотипа.
Сомнолог выделяет три основные категории людей:
Жаворонки — легко просыпаются в 5–7 утра. Уровень кортизола, «гормона пробуждения», у них достигает пика рано утром.
Совы — природно склонны к более позднему подъему, в 7–9 утра и позже. У них выработка кортизола начинается позже.
Голуби — смешанный тип, с умеренным графиком между «жаворонками» и «совами».
Пытаться изменить свой естественный ритм — например, «сове» вставать по расписанию «жаворонка» — значит подвергать организм стрессу, вызывая хронический недосып.
Свет играет ключевую роль в пробуждении. Утреннее солнце подавляет мелатонин — гормон сна — и запускает выработку кортизола, мягко выводя организм из сонного состояния. Поэтому:
Старайтесь просыпаться с восходом солнца или вскоре после него.
В течение 30–60 минут после пробуждения получайте дозу яркого дневного света.
Если нет доступа к естественному свету — используйте световой будильник.
Сон состоит из 90-минутных циклов, каждый из которых включает фазы легкого сна, глубокого сна и REM-сна. Идеальное время для пробуждения — в фазе легкого сна, ближе к концу цикла. Это помогает избежать:
резкой сонной инерции;
чувства разбитости и дезориентации;
снижения когнитивных способностей в течение первого часа после подъема.
Примеры правильного пробуждения:
Заснули в 23:00 — просыпайтесь в 6:30 (5 полных циклов) или в 8:00 (6 циклов), а не в 7:00, чтобы не прерывать цикл.
Независимо от дня недели старайтесь просыпаться в одно и то же время. Допустимая разница — не более одного часа. Такая стабильность:
укрепляет циркадные ритмы;
упрощает засыпание вечером;
делает пробуждение легче и естественнее.
Невозможно выбрать лучшее время для пробуждения, не зная своей потребности во сне. Универсальной формулы нет — у каждого она индивидуальна. Однако есть простой расчет:
Идеальное время подъема + необходимое количество сна (в среднем 7–9 часов) + 15–30 минут на засыпание = время, когда нужно лечь спать
Врач выделяет четыре критерия «правильного» пробуждения:
Легкость пробуждения — вы можете проснуться сами или сразу после первого сигнала будильника.
Минимальная инерция сна — сонливость проходит за 15–30 минут.
Утренняя бодрость — нет навязчивого желания остаться в постели.
Общее самочувствие — отсутствуют головные боли, сильная усталость или раздражительность.
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