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17.06.2025, 10:21

Смех сквозь слёзы: топ-10 самых неоднозначных фамилий

Новости Мира 0 881

Топ-10 настоящих фамилий, которые звучат так, будто придуманы сценаристом комедийного сериала. Но нет — с ними работают в офисах, получают посылки и даже регистрируют браки, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
 

Честно говоря, тут и шутить-то не хочется — природа сама всё устроила. Остаётся только снять шляпу перед стойкостью человека.



Фамилия — будто готовый сюжет для фильма. Такое ощущение, что человек не просто что-то копал… а выкопал русалку. А отчество Капитановна — прямо кричит: без корабля тут точно не обошлось!
 

 
Это не фамилия, а настоящий саундтрек к «Крёстному отцу». Чувствуется — человек весомый. И не важно какая у него должность, все обращаются к нему с подчтением.
 

Очень звучная фамилия, особенно когда не можешь под конец рабочего дня что-нибудь выговорить.
 


К такому врачу страшно идти, потому что кто знает, вдруг это последняя дверь кабинета в жизни.
 


Забавная и звучная фамилия, подходящая человеку по профессии. Думаю пациенты от неё в восторге.
 


Фамилия, от которой сразу становится уютно. С таким человеком и день начинается по-доброму — будто тебе пожелали хорошего утра лично.
 

Фамилия с мгновенным воспитательным действием. Только взглянешь — и уже не до пива. Наталья смотрит строго, а в руках почему-то уже кружка компота.

Очень хочется верить, что это просто ирония судьбы, а не настоящий показатель дела. А то как-то не по себе отдавать документы с такой подписью.

Фамилия, после которой в голове сразу щёлкает — и в хорошем смысле. Представьте, идёшь к неврологу с головной болью, а тебя встречает Молибога. Тут и медицина, и высшие силы работают вместе. Молиться начинаешь ещё в регистратуре — на всякий пожарный
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