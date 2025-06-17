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17.06.2025, 10:50

Мессенджер WhatsApp стал платным

Новости Мира 0 1 672

Мессенджер WhatsApp внедрил ряд новых платных опций. Пользователям теперь доступны ежемесячные подписки на каналы, а также обновлённые инструменты продвижения и рекламы. Об этом сообщается в официальном блоге компании, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: WhatsApp
Фото: WhatsApp

Платная подписка на каналы

С недавнего времени администраторы каналов WhatsApp получили возможность устанавливать платную подписку. Это значит, что за доступ к эксклюзивному контенту подписчики должны будут ежемесячно платить. Таким образом, владельцы каналов смогут монетизировать свой контент и создать источник регулярного дохода.

Продвижение каналов и расширение аудитории

Наряду с платными подписками появилась функция продвижения каналов. Теперь они могут отображаться в блоке рекомендаций внутри приложения, что позволяет администраторам активнее наращивать аудиторию и охват.

Реклама в статусах для компаний

Для бизнес-пользователей введена возможность размещения рекламы в статусах. Особенность этой функции — моментальный переход в чат с брендом: если пользователь заинтересуется предложением, он сможет сразу же начать переписку с компанией. Это делает коммуникацию между клиентом и бизнесом более оперативной и персонализированной.

Переписка останется бесплатной и защищённой

Разработчики подчеркивают: несмотря на внедрение платных функций и рекламы, ключевые возможности мессенджера — личные чаты, звонки и групповые переписки — останутся бесплатными. Более того, они продолжат быть защищёнными сквозным шифрованием.

Прозрачность и контроль над данными

Пользователи смогут настраивать параметры рекламы и подписок в специальном разделе «Центр управления аккаунтом». Разработчики также заверили, что номера телефонов не будут передаваться рекламодателям, а персональные сообщения не станут использоваться для рекламных целей.

«Мы никогда не будем продавать или передавать ваш номер телефона рекламодателям. Ваши личные сообщения, звонки и группы, в которых вы состоите, не будут использоваться для показа вам рекламы», — подчеркнули представители WhatsApp.

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