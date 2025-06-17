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17.06.2025, 12:30

«Дети греха»: массовое захоронение 798 младенцев шокировало Ирландию

Новости Мира 0 646

На территории бывшего приюта в ирландском городе Туам стартовали поисковые работы, связанные с возможным захоронением останков почти 800 младенцев. Речь идет о «доме матери и ребенка» Bon Secours, которым ранее управляли католические монахини, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: news.sky.com
Фото: news.sky.com

История приюта и трагедия "детей греха"

С 1925 по 1961 годы в этом учреждении проживали незамужние беременные женщины, а также сироты. За 36 лет в приюте умерли 798 детей. В обществе тех лет таких малышей презрительно называли «детьми греха» из-за того, что они были рождены вне брака.

По результатам исследований, большинство умерших были младше 3 лет. Основными причинами смертей становились инфекционные заболевания, в том числе желудочные инфекции и респираторные вирусы. Дом в Туаме — лишь один из 18 подобных приютов, действовавших в Ирландии в XX веке. Всего в этих учреждениях скончались около 9 тысяч детей.

Захоронения в сточном канале

Предварительное расследование показало: из 798 умерших детей только двое были похоронены должным образом. Остальные, как предполагается, были сброшены в бетонный канал, использовавшийся для сточных вод. Именно его теперь тщательно обследуют специалисты.

Как будут проходить работы

Раскопки начались 16 июня 2025 года и, по предварительным оценкам, продлятся около двух лет. В зону работ уже направлены письма родственникам погибших детей с указанием графика и условий доступа. Семьям разрешено посещать территорию во время раскопок.

В ближайшее время вокруг места поисков установят высокий забор и камеры видеонаблюдения. После этого начнется активная фаза исследований.

Контекст и общественный резонанс

История с массовыми детскими смертями в приютах вызвала широкий общественный резонанс в Ирландии и за её пределами. Расследование подобных случаев рассматривается как важный шаг к признанию исторической несправедливости и возвращению достоинства тем, чьи жизни оборвались в условиях жестокого обращения и социального клейма.

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