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17.06.2025, 14:48

Опьяняющий аромат лжи: чем пахнут обманщики — выводы ученых

Новости Мира 0 593

Многие люди прибегают ко лжи — будь то безобидные оправдания, сокрытие информации или более серьёзные уловки. Однако, как выяснили учёные, ложь может не только отражаться на поведении, но и проявляться… в запахе человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

 

Фото: кадр из фильма "Лжец, лжец" (12+)
Фото: кадр из фильма "Лжец, лжец" (12+)

Исследование: как ложь влияет на тело

Психологи из Университета Нотр-Дам провели эксперимент, в котором участвовали 200 человек. Участников разделили на две группы:

  • первая группа обязалась в течение 2,5 месяцев говорить исключительно правду;

  • вторая группа регулярно прибегала ко лжи, пусть даже незначительной.

По завершении исследования многие из тех, кто лгал, пожаловались на ухудшение самочувствия. Они отмечали:

  • частые боли в горле,

  • неприятный запах изо рта,

  • общее ощущение дискомфорта.

По мнению исследователей, физиологические реакции организма на ложь могут быть неочевидны внешне, но проявляются через изменения в запахе тела и ротовой полости.

Что происходит в мозге обманщика

Дополнительный вклад в изучение темы внесли специалисты из Университета Южной Калифорнии. В 2005 году они провели нейрофизиологическое исследование, чтобы изучить мозг людей, склонных к патологической лжи.

Результаты показали:

  • у лжецов наблюдаются аномалии в мозговых структурах,

  • особенно развиты области, связанные с когнитивной активностью — они помогают выстраивать логические цепочки и находить оправдания своим действиям.

Лжец с притягательным ароматом

Интересный вывод касается обонятельного восприятия таких людей. Исследователи заметили, что многие склонные ко лжи источают сладковатый, на первый взгляд приятный аромат. Возможно, это объясняет, почему они часто воспринимаются как обаятельные и располагающие к себе личности.

Подобный запах может помогать обманщикам завоёвывать доверие, маскируя их истинные намерения. Однако, при внимательном наблюдении, аромат может стать тем самым «ключом», который выдаст лжеца.

Вывод

Ложь — это не только моральный, но и физиологический процесс. Она сказывается на теле человека и, как выясняется, даже на его запахе. Учёные продолжают исследовать, насколько точно можно использовать аромат как индикатор неискренности, однако уже сегодня ясно: правда не только освобождает, но и пахнет лучше.

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