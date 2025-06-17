Надо ли гладить постельное белье на самом деле? В давнем споре поставлена жирная точка

Глаженые простыни — это красиво, но действительно ли это необходимо? Многие россияне по старинке уверены: постельное белье должно быть без единой складки, с накрахмаленным блеском и запахом свежести от утюга. Однако свежие данные эксперимента, проведённого в телепередаче «Знаете ли вы, что?» на РЕН ТВ, ставят под сомнение эту многолетнюю традицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Главный аргумент сторонников глажки:
аккуратный внешний вид;
ощущение чистоты;
визуальный комфорт и запах «новизны».
Однако эксперты выяснили:
утюг практически не влияет на гигиену ткани;
эстетический эффект — это максимум, что даёт глажка;
а вот с точки зрения физиологии — есть минусы.
В рамках программы был проведён практический тест. Простыни — отглаженные и нетронутые утюгом — проверяли на воздухопроницаемость.
Метод исследования:
в качестве индикатора использовалась пропан-бутановая смесь;
специалисты оценивали, как быстро газ проходит сквозь ткань.
Результаты:
глаженое бельё показало плохую проницаемость, задерживая газ;
неглаженое — напротив, свободно «дышало».
Это означает, что при использовании выглаженного белья ночью создаётся парниковый эффект — тепло и влага накапливаются, что может мешать здоровому сну.
Как резюмировали в передаче, выглаженное бельё:
хуже пропускает воздух;
способствует повышенной влажности тела во сне;
создаёт парниковый эффект под одеялом;
не несёт реальной гигиенической пользы;
в повседневной жизни не демонстрируется посторонним, а значит, не требует «парадного вида».
Рекомендация: оставить утюг для рубашек, а постельное бельё стирать и сушить — и на этом остановиться. Комфорт важнее складок.
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