Надо ли гладить постельное белье на самом деле? В давнем споре поставлена жирная точка

Глаженые простыни — это красиво, но действительно ли это необходимо? Многие россияне по старинке уверены: постельное белье должно быть без единой складки, с накрахмаленным блеском и запахом свежести от утюга. Однако свежие данные эксперимента, проведённого в телепередаче «Знаете ли вы, что?» на РЕН ТВ, ставят под сомнение эту многолетнюю традицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: puffy.com

Глажка: эстетика против физиологии

Главный аргумент сторонников глажки:

аккуратный внешний вид;

ощущение чистоты;

визуальный комфорт и запах «новизны».

Однако эксперты выяснили:

утюг практически не влияет на гигиену ткани;

эстетический эффект — это максимум, что даёт глажка;

а вот с точки зрения физиологии — есть минусы.

Эксперимент: как бельё «дышит»

В рамках программы был проведён практический тест. Простыни — отглаженные и нетронутые утюгом — проверяли на воздухопроницаемость.

Метод исследования:

в качестве индикатора использовалась пропан-бутановая смесь;

специалисты оценивали, как быстро газ проходит сквозь ткань.

Результаты:

глаженое бельё показало плохую проницаемость, задерживая газ;

неглаженое — напротив, свободно «дышало».

Это означает, что при использовании выглаженного белья ночью создаётся парниковый эффект — тепло и влага накапливаются, что может мешать здоровому сну.

Вывод: гладить не только необязательно, но и вредно

Как резюмировали в передаче, выглаженное бельё:

хуже пропускает воздух;

способствует повышенной влажности тела во сне;

создаёт парниковый эффект под одеялом;

не несёт реальной гигиенической пользы;

в повседневной жизни не демонстрируется посторонним, а значит, не требует «парадного вида».

Рекомендация: оставить утюг для рубашек, а постельное бельё стирать и сушить — и на этом остановиться. Комфорт важнее складок.