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17.06.2025, 18:05

Надо ли гладить постельное белье на самом деле? В давнем споре поставлена жирная точка

Новости Мира 0 477

Глаженые простыни — это красиво, но действительно ли это необходимо? Многие россияне по старинке уверены: постельное белье должно быть без единой складки, с накрахмаленным блеском и запахом свежести от утюга. Однако свежие данные эксперимента, проведённого в телепередаче «Знаете ли вы, что?» на РЕН ТВ, ставят под сомнение эту многолетнюю традицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: puffy.com
Фото: puffy.com

Глажка: эстетика против физиологии

Главный аргумент сторонников глажки:

  • аккуратный внешний вид;

  • ощущение чистоты;

  • визуальный комфорт и запах «новизны».

Однако эксперты выяснили:

  • утюг практически не влияет на гигиену ткани;

  • эстетический эффект — это максимум, что даёт глажка;

  • а вот с точки зрения физиологии — есть минусы.

Эксперимент: как бельё «дышит»

В рамках программы был проведён практический тест. Простыни — отглаженные и нетронутые утюгом — проверяли на воздухопроницаемость.

Метод исследования:

  • в качестве индикатора использовалась пропан-бутановая смесь;

  • специалисты оценивали, как быстро газ проходит сквозь ткань.

Результаты:

  • глаженое бельё показало плохую проницаемость, задерживая газ;

  • неглаженое — напротив, свободно «дышало».

Это означает, что при использовании выглаженного белья ночью создаётся парниковый эффект — тепло и влага накапливаются, что может мешать здоровому сну.

Вывод: гладить не только необязательно, но и вредно

Как резюмировали в передаче, выглаженное бельё:

  • хуже пропускает воздух;

  • способствует повышенной влажности тела во сне;

  • создаёт парниковый эффект под одеялом;

  • не несёт реальной гигиенической пользы;

  • в повседневной жизни не демонстрируется посторонним, а значит, не требует «парадного вида».

Рекомендация: оставить утюг для рубашек, а постельное бельё стирать и сушить — и на этом остановиться. Комфорт важнее складок.

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