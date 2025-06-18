Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Ирана. В своем посте в социальной сети Truth Social он потребовал от Тегерана полной и безоговорочной капитуляции. На фоне продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем, американский лидер дал понять, что терпение Вашингтона на исходе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Жесткое предупреждение Тегерану

По словам Трампа, он не желает прибегать к участию американских военных в урегулировании конфликта. Однако, как подчеркнул президент, Соединённые Штаты готовы к решительным действиям, если ситуация продолжит обостряться.

«Мы хотим избежать ввода войск, но нашему терпению приходит конец», — написал Трамп.

Хаменеи под наблюдением США

Трамп также сообщил, что располагает сведениями о местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Однако, по его словам, США пока не рассматривают возможность ликвидации иранского лидера:

«Мы знаем, где он находится, но не планируем устранять его».

Призыв к эвакуации и запрет на ядерное оружие

Ночью 17 июня Трамп опубликовал еще одно сообщение, в котором рекомендовал всем срочно покинуть Тегеран. Он повторил позицию США, заявив, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

«Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана. Ирану не позволено иметь ядерное оружие», — написал он.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем

Обострение ситуации началось 13 июня, когда Израиль инициировал военную операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по иранским ядерным и военным объектам.

В ответ Иран начал контрнаступление под названием «Правдивое обещание — 3», атакуя военные цели на территории Израиля.

Потери и продолжающиеся удары

По имеющимся данным, в обеих странах зафиксированы десятки пострадавших. Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются, и перспективы прекращения огня пока не просматриваются.