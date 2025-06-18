Злость на Макрона стала одной из причин досрочного отъезда Трампа с G7

Президент США Дональд Трамп, по данным британского издания Financial Times , мог покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде досрочно из-за раздражения действиями президента Франции Эмманюэля Макрона. Поводом для недовольства стал визит французского лидера в Гренландию, что, по словам источников, близких к участникам встречи, вызвало у Трампа волну негодования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Личное раздражение и усталость

Собеседники FT утверждают, что помимо недовольства Макроном, Трамп, вероятно, устал от самого формата встречи. Один из британских чиновников, пожелавший остаться неназванным, заявил, что президент США просто "утомился" от общения с остальными участниками G7, что также могло повлиять на его решение покинуть саммит раньше запланированного срока.

Слова Трампа: Макрон всегда «всё неправильно понимает»

После возвращения в Вашингтон Трамп не удержался от язвительного комментария в адрес французского коллеги. Он заявил, что Макрон, по привычке, снова неверно истолковал его действия. По словам американского президента, глава Франции «намеренно или нет, но всегда всё понимает неправильно». Таким образом Трамп отреагировал на публичные домыслы Макрона о причинах его досрочного отъезда.