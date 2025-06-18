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18.06.2025, 07:45

Кола без сахара оказалась вредна для сердца

Новости Мира 0 570

Безопасная на первый взгляд «нулевая» кола может нести скрытую угрозу здоровью, предупредила доктор медицинских наук Эльвира Хачирова. Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского университета в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о рисках, связанных с употреблением напитков, содержащих заменители сахара, сообщает Lada.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Эритрит — не так безобиден, как кажется

По словам эксперта, в безалкогольных напитках вроде Coca-Cola Zero используется сахарозаменитель эритрит. Хотя он содержит мало калорий и нередко воспринимается как «здоровая» альтернатива сахару, у него есть серьезный побочный эффект:

  • Эритрит может повышать активность тромбоцитов в крови, что способствует образованию тромбов.

  • Это, в свою очередь, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.

«Даже напитки с пониженным содержанием сахара не стоит считать абсолютно безопасными. Людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям следует проявлять особую осторожность», — подчеркнула Хачирова.

Что еще вредит сердцу: алкоголь и энергетики

Доктор также назвала другие виды напитков, от которых лучше отказаться или существенно ограничить их потребление:

1. Алкоголь

  • Способствует повышению артериального давления.

  • Оказывает токсическое влияние на сердечную мышцу.

  • Повышает риск заболеваний сердца и сосудов.

2. Энергетические напитки

  • Содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов.

  • Могут провоцировать учащенное сердцебиение и скачки давления.

  • Увеличивают вероятность негативных последствий для сердечно-сосудистой системы.

Кофе: осторожность не повредит

Врач добавила, что чрезмерное употребление кофе — особенно у чувствительных к кофеину людей — также может неблагоприятно влиять на работу сердца и сосудов. Высокие дозы кофеина провоцируют скачки давления и аритмию.

Что пить безопасно?

Для поддержания сердечно-сосудистого здоровья специалист рекомендует выбирать более щадящие для организма напитки:

  • Обычную воду

  • Несладкие чаи

  • Натуральные соки без добавления сахара

  • Овощные напитки, приготовленные дома

«Лучше отдавать предпочтение натуральным и нераздражающим напиткам, чтобы не подвергать сердце дополнительной нагрузке», — заключила Хачирова.

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