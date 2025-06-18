Кола без сахара оказалась вредна для сердца

Безопасная на первый взгляд «нулевая» кола может нести скрытую угрозу здоровью, предупредила доктор медицинских наук Эльвира Хачирова. Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского университета в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о рисках, связанных с употреблением напитков, содержащих заменители сахара, сообщает Lada.kz
По словам эксперта, в безалкогольных напитках вроде Coca-Cola Zero используется сахарозаменитель эритрит. Хотя он содержит мало калорий и нередко воспринимается как «здоровая» альтернатива сахару, у него есть серьезный побочный эффект:
Эритрит может повышать активность тромбоцитов в крови, что способствует образованию тромбов.
Это, в свою очередь, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.
«Даже напитки с пониженным содержанием сахара не стоит считать абсолютно безопасными. Людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям следует проявлять особую осторожность», — подчеркнула Хачирова.
Доктор также назвала другие виды напитков, от которых лучше отказаться или существенно ограничить их потребление:
1. Алкоголь
Способствует повышению артериального давления.
Оказывает токсическое влияние на сердечную мышцу.
Повышает риск заболеваний сердца и сосудов.
2. Энергетические напитки
Содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов.
Могут провоцировать учащенное сердцебиение и скачки давления.
Увеличивают вероятность негативных последствий для сердечно-сосудистой системы.
Врач добавила, что чрезмерное употребление кофе — особенно у чувствительных к кофеину людей — также может неблагоприятно влиять на работу сердца и сосудов. Высокие дозы кофеина провоцируют скачки давления и аритмию.
Для поддержания сердечно-сосудистого здоровья специалист рекомендует выбирать более щадящие для организма напитки:
Обычную воду
Несладкие чаи
Натуральные соки без добавления сахара
Овощные напитки, приготовленные дома
«Лучше отдавать предпочтение натуральным и нераздражающим напиткам, чтобы не подвергать сердце дополнительной нагрузке», — заключила Хачирова.
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