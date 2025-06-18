Григория Лепса объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла в розыскную базу российского певца Григория Лепса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского ведомства, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

СБУ обвинила певца в поддержке российской военной операции

Поводом для такого шага стали обвинения, выдвинутые в адрес артиста в марте 2025 года. По информации украинской стороны, Лепсу заочно инкриминируют публичную поддержку российской специальной военной операции. Одним из резонансных поводов стало заявление исполнителя о готовности выплачивать российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк.

Лепс ранее говорил, что не намерен писать песни о СВО

Несмотря на критику и обвинения, сам Лепс подчеркивал, что не хочет писать музыку, связанную с темой спецоперации. Он уточнил, что в его репертуаре уже есть патриотические композиции, например:

«Родина-мать»,

«Я буду с тобой»,

«Вполне достаточно».

Певец отметил, что отечественной эстраде нужно больше качественных песен, не обязательно связанных с военной повесткой.

Совместное исполнение песни «Встанем»

Ранее, в ноябре 2022 года, Лепс принял участие в записи альтернативной версии песни «Встанем» — популярной композиции исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова). В совместной версии трека приняли участие также Олег Газманов, Николай Расторгуев, Стас Михайлов и Николай Басков. Этот проект стал одним из ярких примеров объединения российских артистов на фоне патриотической темы.