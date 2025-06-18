Главный раввин России ответил на вопрос, есть ли евреи в органах власти страны

В интервью изданию «Газета.Ru» главный раввин России Берл Лазар подтвердил, что представители еврейской национальности работают в органах государственной власти страны. Однако, по его словам, принадлежность к определенному этносу не оказывает никакого влияния на профессиональную деятельность или принимаемые решения, сообщает Lada.kz
«Сегодня, слава Богу, уже не советские времена, когда при трудоустройстве обращали внимание на так называемый “пятый пункт” паспорта», — напомнил Лазар.
Он подчеркнул, что сейчас представители еврейской национальности, как и других, встречаются в самых разных сферах — среди врачей, ученых, инженеров, актеров, писателей и предпринимателей.
«Ну и, конечно, среди представителей власти тоже есть евреи», — добавил он.
По словам Лазара, религиозная принадлежность или этнический фон не могут служить основой для выводов о чьих-либо действиях во власти. Главное, по его мнению, — это ориентация на универсальные и вечные ценности, лежащие в основе любой духовной традиции, включая иудаизм.
В интервью также поднимались вопросы о причинах распространения теорий заговора и предвзятых представлений в отношении евреев. Лазар выразил сожаление, что даже сегодня такие мифы находят поддержку в обществе, в том числе и в России, и подчеркнул важность просвещения и диалога для борьбы с антисемитизмом.
Комментарии0 комментарий(ев)