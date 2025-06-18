Главный раввин России ответил на вопрос, есть ли евреи в органах власти страны

В интервью изданию «Газета.Ru» главный раввин России Берл Лазар подтвердил, что представители еврейской национальности работают в органах государственной власти страны. Однако, по его словам, принадлежность к определенному этносу не оказывает никакого влияния на профессиональную деятельность или принимаемые решения, сообщает Lada.kz

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Евреи — среди всех профессий, включая госслужбу

«Сегодня, слава Богу, уже не советские времена, когда при трудоустройстве обращали внимание на так называемый “пятый пункт” паспорта», — напомнил Лазар.

Он подчеркнул, что сейчас представители еврейской национальности, как и других, встречаются в самых разных сферах — среди врачей, ученых, инженеров, актеров, писателей и предпринимателей.

«Ну и, конечно, среди представителей власти тоже есть евреи», — добавил он.

Вероисповедание не определяет решения

По словам Лазара, религиозная принадлежность или этнический фон не могут служить основой для выводов о чьих-либо действиях во власти. Главное, по его мнению, — это ориентация на универсальные и вечные ценности, лежащие в основе любой духовной традиции, включая иудаизм.

О стереотипах и борьбе с антисемитизмом

В интервью также поднимались вопросы о причинах распространения теорий заговора и предвзятых представлений в отношении евреев. Лазар выразил сожаление, что даже сегодня такие мифы находят поддержку в обществе, в том числе и в России, и подчеркнул важность просвещения и диалога для борьбы с антисемитизмом.