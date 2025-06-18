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18.06.2025, 10:33

Смещение водных границ в Каспии: ученые зафиксировали тревожные изменения

Новости Мира 0 2 945

Ученые зафиксировали тревожные изменения в экосистеме дельты Волги и северной части Каспийского моря. По данным Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, весной 2025 года произошел сдвиг границы пресной и соленой воды, а также смещение сроков нереста у промысловых рыб. Главная причина — рекордно слабый паводковый сток реки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Руслан Кривобок/РИА Новости
Руслан Кривобок/РИА Новости

Граница пресной и соленой воды подошла к краю дельты

По итогам научной экспедиции специалисты впервые с 2021 года зафиксировали, что зона смешения речной и морской воды сместилась до самого острова Малый Жемчужный. Это явление напрямую связано с минимальным весенним притоком воды по Волге.

«Это говорит о том, что из-за крайне малого весеннего стока Волги зона смешения подошла вплотную к краю дельты», — говорится в официальном отчете института.

Рыбы сбились с привычного ритма размножения

Как пояснил заведующий лабораторией биогидрохимии Александр Полухин, анализ проб воды показал высокую продуктивность водной среды — в частности, зафиксированы высокие показатели растворенного кислорода и уровня pH. Однако изменение гидрологических условий привело к нарушению естественного биологического цикла у ряда видов рыб.

  • Сдвинулись сроки нереста.

  • Пострадали популяции промысловых рыб.

  • Под угрозой — воспроизводство воблы, эндемичной для Каспийского моря.

«Чтобы понять долгосрочные последствия маловодья для биоразнообразия региона, потребуются дополнительные исследования», — подчеркнул ученый.

Эксперты указывают на инфраструктурный дефицит

Проблема маловодья имеет и инфраструктурный аспект. По мнению инженера-гидроэнергетика, члена-корреспондента Академии водохозяйственных наук Алексея Белякова, в России остро не хватает плотин. Он отметил, что:

  • В стране работает лишь 91 плотина выше 15 метров;

  • Для сравнения: в Японии, несмотря на ограниченную территорию, таких сооружений — свыше 1 000;

  • Недостаток регулирования стока ухудшает способность экосистемы адаптироваться к колебаниям водного режима.

Перспектива: изменения требуют системного подхода

Сложившаяся ситуация в дельте Волги может повлечь за собой долгосрочные экологические последствия. Сдвиг биологического равновесия угрожает не только флоре и фауне региона, но и экономике — особенно в сфере рыбного промысла. Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего мониторинга и выработки решений на стыке экологии, инженерии и водного хозяйства.

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