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18.06.2025, 11:46

Одно движение ногой — и крепкий сон обеспечен

Новости Мира 0 1 544

Полноценный и качественный сон — важная составляющая как физического, так и психоэмоционального здоровья человека. Проблемы с засыпанием могут привести к хронической усталости, снижению иммунитета и другим негативным последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: uphaminns.co.uk
Фото: uphaminns.co.uk

Нога из-под одеяла — простой способ ускорить засыпание

Специалисты из Евразийской ассоциации терапевтов обратили внимание на простую, но эффективную привычку: выставлять одну ногу из-под одеяла во время сна. Это действие, по мнению медиков, может значительно упростить процесс засыпания.

Причина в том, что человеку становится некомфортно от перегрева — он интуитивно стремится снизить температуру тела. Одной из самых доступных мер становится освобождение одной ноги от одеяла.

В чем секрет: роль терморегуляции

С научной точки зрения, этот прием работает благодаря естественной терморегуляции организма. Когда температура тела немного снижается, активизируется выработка мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы и способствует засыпанию.

Почему именно нога:

  • В области стоп находится множество кровеносных сосудов.

  • Они эффективно отдают тепло при контакте с прохладным воздухом.

  • Это ускоряет общее снижение температуры тела, создавая условия для быстрого засыпания.

Один «лайфхак» — большой эффект

Исследования, опубликованные в журнале Journal of Physiological Anthropology (JPA), подтверждают: достаточно просто слегка приоткрыть одну ногу из-под одеяла, чтобы ускорить наступление сна. В социальных сетях такой прием уже называют «ночным лайфхаком», который действительно работает.

Материал представлен в информационных целях и не является медицинской рекомендацией. Перед применением методов, влияющих на сон, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Не слушайте никого, скорее всего за выставленную ногу из под одеяла завтра будут штрафовать. Забыли где живёте.
18.06.2025, 09:07
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