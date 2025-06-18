Одно движение ногой — и крепкий сон обеспечен

Полноценный и качественный сон — важная составляющая как физического, так и психоэмоционального здоровья человека. Проблемы с засыпанием могут привести к хронической усталости, снижению иммунитета и другим негативным последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: uphaminns.co.uk

Нога из-под одеяла — простой способ ускорить засыпание

Специалисты из Евразийской ассоциации терапевтов обратили внимание на простую, но эффективную привычку: выставлять одну ногу из-под одеяла во время сна. Это действие, по мнению медиков, может значительно упростить процесс засыпания.

Причина в том, что человеку становится некомфортно от перегрева — он интуитивно стремится снизить температуру тела. Одной из самых доступных мер становится освобождение одной ноги от одеяла.

В чем секрет: роль терморегуляции

С научной точки зрения, этот прием работает благодаря естественной терморегуляции организма. Когда температура тела немного снижается, активизируется выработка мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы и способствует засыпанию.

Почему именно нога:

В области стоп находится множество кровеносных сосудов.

Они эффективно отдают тепло при контакте с прохладным воздухом.

Это ускоряет общее снижение температуры тела, создавая условия для быстрого засыпания.

Один «лайфхак» — большой эффект

Исследования, опубликованные в журнале Journal of Physiological Anthropology (JPA), подтверждают: достаточно просто слегка приоткрыть одну ногу из-под одеяла, чтобы ускорить наступление сна. В социальных сетях такой прием уже называют «ночным лайфхаком», который действительно работает.