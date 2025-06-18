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18.06.2025, 12:25

Ушла из жизни Наталья Тенякова — актриса, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

Новости Мира 0 701

Пресс-служба МХТ имени Чехова сообщила о смерти народной артистки России Натальи Теняковой. Актрисы не стало на 80-м году жизни. В театре выразили глубокую скорбь и подчеркнули, что она была не просто талантливым артистом, но и настоящим явлением сцены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Кадр: фильм «Любовь и голуби»
Кадр: фильм «Любовь и голуби»

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, “как Тенякова”, и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», — говорится в некрологе.

Информация о дате прощания с актрисой будет сообщена позднее.

Жизненный путь и сценическая карьера

Наталья Максимовна Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Театральное образование получила в ЛГИТМиК, где училась под руководством педагога Бориса Зона.

Творческий путь Тенякова начала в Театре имени Ленинского комсомола. Позже она вошла в труппу Большого драматического театра в Ленинграде, где быстро стала одной из ведущих актрис. С конца 1970-х годов продолжила карьеру в Москве — играла на сцене Театра имени Моссовета, а затем стала яркой фигурой в составе МХТ им. Чехова.

Роли в кино и любовь зрителей

Наталья Тенякова получила всенародную известность благодаря роли бабы Шуры в любимой многими комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Её героиня стала народным символом искренности и деревенской мудрости.

Также актриса запомнилась ролями в таких кинолентах, как:

  • «Старшая сестра»

  • «Наши знакомые»

  • «Зелёная карета»

Каждая её работа отличалась тонкой психологической глубиной, теплотой и природной органикой, что особенно ценили как зрители, так и критики.

Заслуги и личная жизнь

В 1994 году Наталье Теняковой было присвоено звание народной артистки Российской Федерации. Она также являлась лауреатом национальной театральной премии «Золотая Маска».

В личной жизни актриса была счастлива: почти полвека она прожила в браке с выдающимся актером Сергеем Юрским. У пары родилась дочь.

С уходом Натальи Теняковой российская сцена и кинематограф потеряли одну из ярчайших своих представительниц — актрису, чья игра навсегда останется в памяти поколений.

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