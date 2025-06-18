Названо устройство, которое в четыре раза грязнее телефона

Исследование британских ученых показало, что автомобильные ключи могут быть серьезным источником микробного загрязнения. По количеству бактерий они опережают даже такие известные «грязные» поверхности, как экраны мобильных телефонов и клавиатуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: fotostrana.ru

Исследование: ключи – самый «загрязненный» аксессуар

К такому выводу пришли специалисты британской компании Money Supermarket (MSup) совместно с микробиологами из Солфордского университета. Эксперты проанализировали не только привычки автомобилистов, но и провели лабораторные тесты, сравнивая загрязнённость различных повседневных предметов.

В опросе приняли участие около 2000 британских автолюбителей.

Образцы для анализа брались с автомобильных ключей, экранов смартфонов, клавиатур, а также — для контраста — с унитазных сидений.

Результаты анализов: ключи бьют антирекорды

Согласно результатам исследования, автомобильные ключи оказались вчетверо грязнее экранов мобильных телефонов.

На телефоне в среднем было обнаружено 66 видов бактерий.

На клавиатуре — 68 видов.

На ключах — целых 241 вид бактерий.

Основной «обитатель» – стафилококк с кожи человека

Наиболее часто встречаемым микроорганизмом на ключах оказался эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis).

Эта бактерия является частью нормальной микрофлоры кожи, но при определённых условиях — особенно в условиях больниц и при ослабленном иммунитете — способна вызывать серьёзные инфекции.

Беспокойство вызывает и то, что эпидермальный стафилококк демонстрирует повышенную устойчивость к антибиотикам, что усложняет лечение возможных заражений.

Обнаружены следы кишечных бактерий

Кроме кожных микробов, на одном из образцов также были выявлены бактерии, типичные для кишечной флоры человека. Это может свидетельствовать о нарушениях правил личной гигиены, например, после посещения туалета без последующего мытья рук.

Рекомендации: как обезопасить себя

Исследователи подчеркивают необходимость регулярного ухода за таким предметом, как ключи от автомобиля.

Рекомендации по очистке:

Протирать ключи мягкой тканью , смоченной в мыльном растворе .

Избегать агрессивных чистящих средств — они могут повредить металлические элементы и привести к коррозии.

Не допускать погружения ключей в воду, особенно если они содержат электронные компоненты, чтобы не вызвать их поломку.

Вывод

Автомобильные ключи — один из самых недооценённых источников микробного загрязнения в повседневной жизни. Несмотря на частое использование, их чистке уделяют значительно меньше внимания, чем, например, смартфонам. Учитывая полученные данные, эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть гигиенические привычки и регулярно дезинфицировать этот предмет.