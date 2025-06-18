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18.06.2025, 14:22

Названо устройство, которое в четыре раза грязнее телефона

Новости Мира 0 663

Исследование британских ученых показало, что автомобильные ключи могут быть серьезным источником микробного загрязнения. По количеству бактерий они опережают даже такие известные «грязные» поверхности, как экраны мобильных телефонов и клавиатуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: fotostrana.ru
Фото: fotostrana.ru

Исследование: ключи – самый «загрязненный» аксессуар

К такому выводу пришли специалисты британской компании Money Supermarket (MSup) совместно с микробиологами из Солфордского университета. Эксперты проанализировали не только привычки автомобилистов, но и провели лабораторные тесты, сравнивая загрязнённость различных повседневных предметов.

  • В опросе приняли участие около 2000 британских автолюбителей.

  • Образцы для анализа брались с автомобильных ключей, экранов смартфонов, клавиатур, а также — для контраста — с унитазных сидений.

Результаты анализов: ключи бьют антирекорды

Согласно результатам исследования, автомобильные ключи оказались вчетверо грязнее экранов мобильных телефонов.

  • На телефоне в среднем было обнаружено 66 видов бактерий.

  • На клавиатуре — 68 видов.

  • На ключах — целых 241 вид бактерий.

Основной «обитатель» – стафилококк с кожи человека

Наиболее часто встречаемым микроорганизмом на ключах оказался эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis).
Эта бактерия является частью нормальной микрофлоры кожи, но при определённых условиях — особенно в условиях больниц и при ослабленном иммунитете — способна вызывать серьёзные инфекции.

Беспокойство вызывает и то, что эпидермальный стафилококк демонстрирует повышенную устойчивость к антибиотикам, что усложняет лечение возможных заражений.

Обнаружены следы кишечных бактерий

Кроме кожных микробов, на одном из образцов также были выявлены бактерии, типичные для кишечной флоры человека. Это может свидетельствовать о нарушениях правил личной гигиены, например, после посещения туалета без последующего мытья рук.

Рекомендации: как обезопасить себя

Исследователи подчеркивают необходимость регулярного ухода за таким предметом, как ключи от автомобиля.

Рекомендации по очистке:

  • Протирать ключи мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

  • Избегать агрессивных чистящих средств — они могут повредить металлические элементы и привести к коррозии.

  • Не допускать погружения ключей в воду, особенно если они содержат электронные компоненты, чтобы не вызвать их поломку.

Вывод

Автомобильные ключи — один из самых недооценённых источников микробного загрязнения в повседневной жизни. Несмотря на частое использование, их чистке уделяют значительно меньше внимания, чем, например, смартфонам. Учитывая полученные данные, эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть гигиенические привычки и регулярно дезинфицировать этот предмет.

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