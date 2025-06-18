В Нальчике бездомная собака самостоятельно обратилась за помощью к ветеринарам (видео)

В Нальчике бездомная собака проявила поразительную сознательность и сама обратилась за медицинской помощью в ветеринарную клинику. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT , передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сам пришёл, сам остался

По словам сотрудников ветеринарного учреждения, пёс пришёл к зданию клиники и спокойно сел у дверей, дожидаясь, пока его заметят. Ветеринары пригласили неожиданного гостя внутрь и провели первичный осмотр. Как выяснилось, животное страдало от хромоты, а на теле были обнаружены клещи.

Диагноз и лечение

После полноценного обследования врачи поставили диагноз: у пса артрит. Ему был назначен недельный курс уколов и рекомендовано не покидать территорию клиники, чтобы не пропускать лечебные процедуры.

Пациент с характером

Собаку прозвали Барбосом. По словам ветеринаров, он оказался не просто умным, но и крайне дисциплинированным пациентом: четвероногий приходил на уколы каждый день ровно по расписанию, не пропустив ни одной процедуры. Видеозаписи с камер клиники показывают, как Барбос спокойно входит внутрь, даёт себя осматривать, принимает уколы и даже получает обработку от паразитов.

Заметное улучшение

К настоящему времени состояние пса значительно улучшилось — он уже уверенно наступает на лапу. Врачи отмечают, что он идёт на поправку и, по сути, завершает курс лечения.

Ищет дом

Сотрудники клиники прониклись судьбой ответственного пациента и теперь активно подыскивают ему новый дом и заботливых хозяев. По их словам, Барбос полностью заслуживает второго шанса и способен стать преданным другом.

Не первый случай

Ранее СМИ сообщали, что в Новосибирской области собака помогла найти пропавшего пожилого мужчину. Маленький пёс привёл волонтёров к своему 72-летнему хозяину Юрию, который не выходил на связь шесть дней.