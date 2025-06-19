Рыбак поймал краба, который «выглядит точь-в-точь как Трамп»

Российский рыбак Роман Федорцов, известный своими экзотичными морскими находками, вновь привлек внимание общественности. На этот раз он выловил из океана крайне необычного краба, который моментально стал звездой соцсетей. Причина — удивительное сходство морского существа с действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: rfedortsov_official_account/Instagram

Оранжевый краб с «президентским» выражением

На опубликованной Федорцовым фотографии видно крупного краба ярко-оранжевого цвета. Внимание подписчиков привлекло не только необычное окрашивание, но и, как ни странно, «мимика» морского обитателя. Плотно сжатые «губы» и недовольный, почти грозный взгляд — всё это вызвало ассоциации с характерной мимикой Дональда Трампа.

Пользователи с юмором откликнулись на снимок. Под публикацией мгновенно появилось множество комментариев в духе: «Трамп? Это ты?» и «Теперь я видел всё».

Снова удивил интернет

Для Федорцова подобные находки — не редкость. Рыбак давно прославился своими фотоподборками морских существ, которых он вытаскивает на поверхность во время промысловых рейсов. Среди его «героев» — рыбы с человеческими зубами, глаза в неожиданных местах и теперь вот — «политический» краб.

Публикация с необычным уловом быстро разлетелась по соцсетям и СМИ. Фото с «двойником» Трампа активно репостят, а пост собрал тысячи лайков и сотни реакций.