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18.06.2025, 19:31

Рыбак поймал краба, который «выглядит точь-в-точь как Трамп»

Новости Мира 0 537

Российский рыбак Роман Федорцов, известный своими экзотичными морскими находками, вновь привлек внимание общественности. На этот раз он выловил из океана крайне необычного краба, который моментально стал звездой соцсетей. Причина — удивительное сходство морского существа с действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Фото: rfedortsov_official_account/Instagram

Оранжевый краб с «президентским» выражением

На опубликованной Федорцовым фотографии видно крупного краба ярко-оранжевого цвета. Внимание подписчиков привлекло не только необычное окрашивание, но и, как ни странно, «мимика» морского обитателя. Плотно сжатые «губы» и недовольный, почти грозный взгляд — всё это вызвало ассоциации с характерной мимикой Дональда Трампа.

Пользователи с юмором откликнулись на снимок. Под публикацией мгновенно появилось множество комментариев в духе: «Трамп? Это ты?» и «Теперь я видел всё».

Снова удивил интернет

Для Федорцова подобные находки — не редкость. Рыбак давно прославился своими фотоподборками морских существ, которых он вытаскивает на поверхность во время промысловых рейсов. Среди его «героев» — рыбы с человеческими зубами, глаза в неожиданных местах и теперь вот — «политический» краб.

Публикация с необычным уловом быстро разлетелась по соцсетям и СМИ. Фото с «двойником» Трампа активно репостят, а пост собрал тысячи лайков и сотни реакций.

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