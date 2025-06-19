Путин рассказал, кто решает проблему обмеления Каспия

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что правительство России занимается поиском путей решения проблемы стремительного обмеления Каспийского моря. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вовлеченность кабмина и международное сотрудничество

По словам главы государства, российский кабинет министров уже получил соответствующие поручения и приступил к разработке возможных мер по стабилизации ситуации. Эта работа ведется не в одиночку — в нее также вовлечено правительство Азербайджана. Стороны проводят совместные консультации, направленные на изучение масштабов проблемы и выработку эффективных решений.

Критическое состояние экосистемы

Ранее, в конце мая, тревожные данные озвучил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, Каспийское море в прошлом обеспечивало до 90% вылова осетровых рыб, однако сейчас этот промысловый ресурс практически утрачен. Единственное, что удерживает осетровых от полного исчезновения — это искусственное воспроизводство, на которое выделяются значительные финансовые и технические ресурсы.

Уровень воды продолжает падать

Ученые и специалисты уже называют ситуацию экстремальной. Уровень воды в Каспийском море достиг отметки минус 29 метров и, по прогнозам, в ближайшие 10–15 лет он будет и дальше снижаться. Это грозит серьезными последствиями для окружающей среды, экономики прибрежных стран и биоразнообразия региона.

Причины экологической катастрофы

Основной причиной происходящего эксперты считают антропогенное влияние. В частности, речь идет о масштабном строительстве каскада гидроэлектростанций на реке Волга в XX веке. Эти инженерные сооружения значительно повлияли на водный баланс крупнейшей реки, питающей Каспий, что в итоге и привело к ухудшению гидрологической ситуации в море.