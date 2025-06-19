18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.06.2025, 07:43

Врач рассказала, помогает ли холодная вода похудеть

Новости Мира 0 528

Употребление холодной воды может косвенно способствовать снижению веса, но не стоит считать это универсальным способом борьбы с лишними килограммами. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала семейный врач клиники Мэйо (США) Элисса Б. Гартенберг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Почему холодная вода ускоряет обмен веществ

Как пояснила врач, холодная вода действительно вызывает в организме реакцию, требующую дополнительных энергетических затрат. Это связано с тем, что тело стремится поддерживать стабильную температуру, и при попадании холодной жидкости активирует процесс, известный как холодозависимый термогенез — организм начинает вырабатывать тепло, сжигая при этом калории.

— Когда тело сталкивается с холодом, оно запускает термогенез — механизм, в котором сжигаются калории для обогрева, — объяснила доктор Гартенберг.

Эффект есть, но он минимальный

Тем не менее, по словам эксперта, рассчитывать на ощутимую потерю веса только за счёт потребления холодной воды не стоит. Врач сослалась на исследование специалистов из Университета Гумбольдта, где изучалось влияние воды на скорость метаболизма.

— В ходе эксперимента выяснилось, что употребление полулитра воды температурой около 22 °C повышает метаболизм примерно на 30% в течение часа. Это эквивалентно расходу около 24 килокалорий, — отметила она.

Хотя это значение незначительно в масштабах суточного калоража, регулярное употребление воды — особенно в контексте здорового образа жизни — может принести определённую пользу.

Вода перед едой помогает контролировать аппетит

Кроме влияния на обмен веществ, вода способна воздействовать и на чувство голода. Так, согласно исследованию 2008 года, опубликованному в журнале Obesity, употребление 500 мл воды незадолго до еды способствовало снижению количества съедаемых калорий и, как следствие, ускоренной потере веса. Особенно выражен этот эффект оказался у людей среднего и пожилого возраста.

Механизм действия прост: вода растягивает стенки желудка, из-за чего сигналы о насыщении поступают в мозг раньше, чем начинается активное пищеварение.

А что насчёт холодной воды?

Холодная вода, как отметила Гартенберг, может также немного замедлять процесс опорожнения желудка, тем самым продлевая чувство сытости. Однако это влияние изучено не столь подробно и требует дополнительных исследований.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…