Врач рассказала, помогает ли холодная вода похудеть

Употребление холодной воды может косвенно способствовать снижению веса, но не стоит считать это универсальным способом борьбы с лишними килограммами. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала семейный врач клиники Мэйо (США) Элисса Б. Гартенберг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: kasheloff.ru

Почему холодная вода ускоряет обмен веществ

Как пояснила врач, холодная вода действительно вызывает в организме реакцию, требующую дополнительных энергетических затрат. Это связано с тем, что тело стремится поддерживать стабильную температуру, и при попадании холодной жидкости активирует процесс, известный как холодозависимый термогенез — организм начинает вырабатывать тепло, сжигая при этом калории.

— Когда тело сталкивается с холодом, оно запускает термогенез — механизм, в котором сжигаются калории для обогрева, — объяснила доктор Гартенберг.

Эффект есть, но он минимальный

Тем не менее, по словам эксперта, рассчитывать на ощутимую потерю веса только за счёт потребления холодной воды не стоит. Врач сослалась на исследование специалистов из Университета Гумбольдта, где изучалось влияние воды на скорость метаболизма.

— В ходе эксперимента выяснилось, что употребление полулитра воды температурой около 22 °C повышает метаболизм примерно на 30% в течение часа. Это эквивалентно расходу около 24 килокалорий, — отметила она.

Хотя это значение незначительно в масштабах суточного калоража, регулярное употребление воды — особенно в контексте здорового образа жизни — может принести определённую пользу.

Вода перед едой помогает контролировать аппетит

Кроме влияния на обмен веществ, вода способна воздействовать и на чувство голода. Так, согласно исследованию 2008 года, опубликованному в журнале Obesity, употребление 500 мл воды незадолго до еды способствовало снижению количества съедаемых калорий и, как следствие, ускоренной потере веса. Особенно выражен этот эффект оказался у людей среднего и пожилого возраста.

Механизм действия прост: вода растягивает стенки желудка, из-за чего сигналы о насыщении поступают в мозг раньше, чем начинается активное пищеварение.

А что насчёт холодной воды?

Холодная вода, как отметила Гартенберг, может также немного замедлять процесс опорожнения желудка, тем самым продлевая чувство сытости. Однако это влияние изучено не столь подробно и требует дополнительных исследований.