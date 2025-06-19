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19.06.2025, 08:25

Захарова передала пожелание уехавшим из России артистам

Новости Мира 0 870

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким заявлением в адрес артистов и деятелей культуры, покинувших страну. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дипломат выразила им свое пожелание — найти то, что, по ее мнению, они утратили, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мария Захарова . Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com
Мария Захарова . Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

«Хочу им пожелать обрести Родину»

Выступая на полях форума, Захарова отметила, что людям, уехавшим из России, следовало бы подумать о возвращении к своим корням.

«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести Родину», — заявила официальный представитель МИД.

От пацифизма к равнодушию

Также дипломат подчеркнула, что ранее эти люди активно высказывались за пацифизм, однако со временем, по ее словам, даже эта позиция перестала их волновать.

Комментарий Александра Буйнова

Ранее на тему эмигрировавших артистов высказывался народный артист России Александр Буйнов. Он заявил, что многие его коллеги, решившие покинуть страну, не смогли реализовать себя за рубежом и в итоге потеряли прежнее признание и востребованность.

«Те, кто уехал, так и не нашли себя», — отметил Буйнов.

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