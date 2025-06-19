Bloomberg раскрыл сроки возможного удара США по Ирану

Американские власти ведут активную подготовку к возможной военной операции против Ирана. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, удары могут быть нанесены уже 21 или 22 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По информации агентства, планирование операции находится в продвинутой стадии. К координации действий привлечены руководители ключевых федеральных ведомств США. Источники уточняют, что, несмотря на обозначенные даты, сроки могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации.
Возможное вмешательство США происходит на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Ночью 13 июня израильская армия начала масштабную операцию под названием «Восстающий лев», в ходе которой были нанесены удары по ряду военных и ядерных объектов на территории Ирана.
В ответ Тегеран активировал операцию «Правдивое обещание — 3» и начал наносить удары по израильским военным объектам. Обе стороны понесли потери — десятки человек пострадали в результате взаимных атак.
Продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем вызывает тревогу у международного сообщества. Возможное участие США в конфликте может значительно расширить географию боевых действий и усилить напряжённость на Ближнем Востоке.
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