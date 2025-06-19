18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.06.2025, 08:31

Bloomberg раскрыл сроки возможного удара США по Ирану

Новости Мира 0 533

Американские власти ведут активную подготовку к возможной военной операции против Ирана. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, удары могут быть нанесены уже 21 или 22 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Majid Asgaripour//WANA/Reuters
Фото: Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Подготовка на высоком уровне

По информации агентства, планирование операции находится в продвинутой стадии. К координации действий привлечены руководители ключевых федеральных ведомств США. Источники уточняют, что, несмотря на обозначенные даты, сроки могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации.

Эскалация на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

Возможное вмешательство США происходит на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Ночью 13 июня израильская армия начала масштабную операцию под названием «Восстающий лев», в ходе которой были нанесены удары по ряду военных и ядерных объектов на территории Ирана.

В ответ Тегеран активировал операцию «Правдивое обещание — 3» и начал наносить удары по израильским военным объектам. Обе стороны понесли потери — десятки человек пострадали в результате взаимных атак.

Конфликт может выйти за рамки регионального

Продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем вызывает тревогу у международного сообщества. Возможное участие США в конфликте может значительно расширить географию боевых действий и усилить напряжённость на Ближнем Востоке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…