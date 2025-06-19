Bloomberg раскрыл сроки возможного удара США по Ирану

Американские власти ведут активную подготовку к возможной военной операции против Ирана. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, удары могут быть нанесены уже 21 или 22 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru .

Фото: Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Подготовка на высоком уровне

По информации агентства, планирование операции находится в продвинутой стадии. К координации действий привлечены руководители ключевых федеральных ведомств США. Источники уточняют, что, несмотря на обозначенные даты, сроки могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации.

Эскалация на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

Возможное вмешательство США происходит на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Ночью 13 июня израильская армия начала масштабную операцию под названием «Восстающий лев», в ходе которой были нанесены удары по ряду военных и ядерных объектов на территории Ирана.

В ответ Тегеран активировал операцию «Правдивое обещание — 3» и начал наносить удары по израильским военным объектам. Обе стороны понесли потери — десятки человек пострадали в результате взаимных атак.

Конфликт может выйти за рамки регионального

Продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем вызывает тревогу у международного сообщества. Возможное участие США в конфликте может значительно расширить географию боевых действий и усилить напряжённость на Ближнем Востоке.