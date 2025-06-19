Речь может выдать болезнь, о которой вы не догадываетесь

Исследователи из Туниса обнаружили, что трудности с грамматикой и построением предложений могут быть одним из ранних признаков шизофрении. Результаты масштабного обзора опубликованы в научном журнале Communications Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: cmphmao.ru

Шизофрения и особенности речевого поведения

Шизофрения — тяжелое психическое заболевание, влияющее на мышление, восприятие действительности и поведение. Одним из характерных симптомов расстройства считаются трудности в коммуникации. Речь пациентов зачастую отличается нарушениями синтаксиса — наблюдаются ошибки в построении фраз, искажения порядка слов, а также сниженная способность воспринимать грамматически корректные структуры.

Как проводилось исследование

Работу провела группа ученых из Университета Сфакса. Они проанализировали 45 исследований, опубликованных до мая 2024 года, в базах Web of Science, PubMed, Scopus и PsycINFO. Всего в анализ были включены данные 1679 пациентов с диагнозом «шизофрения» и 1281 человека из контрольной группы. Средний возраст участников составил 32 года, при этом около 30% составляли женщины.

Ключевые выводы

Результаты показали, что у людей с шизофренией значительно снижен уровень синтаксической компетентности по сравнению с психически здоровыми участниками:

они чаще используют короткие, упрощенные предложения;

с трудом замечают грамматические ошибки в чужой и собственной речи;

испытывают затруднения при формировании связной и развернутой речи;

наблюдается снижение фразовой сложности и общей продолжительности речевых высказываний.

Персональные особенности и возможности диагностики

Ученые подчеркивают: степень выраженности языковых нарушений может сильно различаться у разных пациентов. Это значит, что речевые сбои не являются универсальным симптомом, но могут быть полезным диагностическим маркером на ранних стадиях заболевания.

По мнению исследователей, анализ речи может стать дополнительным инструментом в диагностике шизофрении, особенно на начальных этапах. Кроме того, грамматические паттерны могут быть использованы для оценки тяжести расстройства и адаптации терапии под индивидуальные особенности пациента.

Новые подходы в терапии и поддержке

Авторы исследования призывают к дальнейшему изучению связи между языковыми и когнитивными нарушениями при шизофрении. Эти данные, по их мнению, могут лечь в основу новых методик лечения, а также программ социальной адаптации и улучшения повседневной коммуникации для людей с данным расстройством.