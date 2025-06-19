Так делать нельзя: простая привычка, которая убивает даже новые ноутбуки

Многие пользователи по привычке выключают ноутбук нажатием на кнопку питания, чтобы сэкономить несколько секунд. Однако такое действие может серьезно сократить срок службы устройства. Разберемся, почему это вредно и как правильно завершать работу компьютера, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: freepik

Мгновенное отключение — стресс для системы

На первый взгляд может показаться, что нажать кнопку питания — это быстро и удобно. Но на самом деле вы подвергаете ноутбук настоящему электронному «шоку».

Внутри устройства в этот момент происходят сложные процессы : обмен данных между оперативной памятью и процессором, запись на накопитель, фоновые задачи, управление питанием.

Резкое отключение питания обрывает все эти процессы на полпути, не давая системе возможности корректно завершить работу.

Повреждение файловой системы и накопителей

Одним из самых серьезных последствий является риск повреждения данных.

Незавершённые записи на диск могут привести к сбоям в системных файлах.

Ошибки файловой системы — частая причина «тормозов», сбоев при запуске или полной невозможности загрузки Windows/macOS.

SSD-накопители , хоть и более устойчивы, тоже уязвимы: при внезапном отключении питания контроллер может потерять важные данные, особенно в процессе фоновой оптимизации.

Жесткие диски (HDD) страдают ещё больше: головка может удариться о поверхность диска при отключении, что приводит к физическим повреждениям — царапинам, битым секторам, потере данных.

Негативное влияние на аппаратные компоненты

Отключение питания кнопкой — это не только угроза для данных, но и вред для "железа".

Материнская плата, процессор, чипсет — всё это требует плавного завершения работы. Резкие скачки напряжения могут повредить элементы и ослабить пайку.

Охлаждающие вентиляторы , остановленные внезапно, испытывают дополнительную нагрузку на подшипники, что ускоряет их износ.

Температурный и энергетический стресс, возникающий при резком выключении, — одна из главных причин поломок ноутбуков.

Как правильно выключать ноутбук

Единственно верный способ — завершать работу через интерфейс операционной системы:

В Windows — через «Пуск» → «Завершение работы».

В macOS — через логотип Apple → «Выключить».

Что происходит при штатном выключении:

Все приложения получают сигнал завершить работу и сохраняют данные.

Службы и фоновые процессы корректно останавливаются.

Завершаются операции записи, и файловая система стабилизируется.

Только после этого питание отключается безопасно.

Несколько секунд против лет службы

Да, штатное завершение работы занимает немного больше времени — примерно 10–20 секунд. Но это ничто по сравнению:

с затратами на ремонт или замену компонентов,

с потерянной информацией,

с часами, потраченными на восстановление работоспособности устройства.

Главное правило — выключайте с умом

Забыв о привычке нажимать кнопку, вы сделаете важный шаг к продлению жизни вашего ноутбука. Пользуйтесь правильным способом завершения работы, и техника прослужит вам в разы дольше — стабильно, без сбоев и неожиданных поломок.