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19.06.2025, 13:24

Так делать нельзя: простая привычка, которая убивает даже новые ноутбуки

Новости Мира 0 446

Многие пользователи по привычке выключают ноутбук нажатием на кнопку питания, чтобы сэкономить несколько секунд. Однако такое действие может серьезно сократить срок службы устройства. Разберемся, почему это вредно и как правильно завершать работу компьютера, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: freepik
Фото: freepik

Мгновенное отключение — стресс для системы

На первый взгляд может показаться, что нажать кнопку питания — это быстро и удобно. Но на самом деле вы подвергаете ноутбук настоящему электронному «шоку».

  • Внутри устройства в этот момент происходят сложные процессы: обмен данных между оперативной памятью и процессором, запись на накопитель, фоновые задачи, управление питанием.

  • Резкое отключение питания обрывает все эти процессы на полпути, не давая системе возможности корректно завершить работу.

Повреждение файловой системы и накопителей

Одним из самых серьезных последствий является риск повреждения данных.

  • Незавершённые записи на диск могут привести к сбоям в системных файлах.

  • Ошибки файловой системы — частая причина «тормозов», сбоев при запуске или полной невозможности загрузки Windows/macOS.

  • SSD-накопители, хоть и более устойчивы, тоже уязвимы: при внезапном отключении питания контроллер может потерять важные данные, особенно в процессе фоновой оптимизации.

  • Жесткие диски (HDD) страдают ещё больше: головка может удариться о поверхность диска при отключении, что приводит к физическим повреждениям — царапинам, битым секторам, потере данных.

Негативное влияние на аппаратные компоненты

Отключение питания кнопкой — это не только угроза для данных, но и вред для "железа".

  • Материнская плата, процессор, чипсет — всё это требует плавного завершения работы. Резкие скачки напряжения могут повредить элементы и ослабить пайку.

  • Охлаждающие вентиляторы, остановленные внезапно, испытывают дополнительную нагрузку на подшипники, что ускоряет их износ.

  • Температурный и энергетический стресс, возникающий при резком выключении, — одна из главных причин поломок ноутбуков.

Как правильно выключать ноутбук

Единственно верный способ — завершать работу через интерфейс операционной системы:

  • В Windows — через «Пуск» → «Завершение работы».

  • В macOS — через логотип Apple → «Выключить».

Что происходит при штатном выключении:

  • Все приложения получают сигнал завершить работу и сохраняют данные.

  • Службы и фоновые процессы корректно останавливаются.

  • Завершаются операции записи, и файловая система стабилизируется.

  • Только после этого питание отключается безопасно.

Несколько секунд против лет службы

Да, штатное завершение работы занимает немного больше времени — примерно 10–20 секунд. Но это ничто по сравнению:

  • с затратами на ремонт или замену компонентов,

  • с потерянной информацией,

  • с часами, потраченными на восстановление работоспособности устройства.

Главное правило — выключайте с умом

Забыв о привычке нажимать кнопку, вы сделаете важный шаг к продлению жизни вашего ноутбука. Пользуйтесь правильным способом завершения работы, и техника прослужит вам в разы дольше — стабильно, без сбоев и неожиданных поломок.

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