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19.06.2025, 15:31

Покалывание в пальцах может закончиться параличом: врачи предупреждают о редкой болезни

Новости Мира 0 413

Непривычное покалывание в руках или ногах, которое многие склонны считать безобидным, может свидетельствовать о развитии серьезного недуга — синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщил врач британского Национального реабилитационного центра NHS Trust Джаввад Хайдер, слова которого приводит издание Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM
Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Что такое синдром Гийена-Барре?

Синдром Гийена-Барре (ГБС) — это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует периферические нервы, вызывая воспаление и повреждение нервных окончаний. Это может привести к нарушению чувствительности, мышечной слабости, проблемам с координацией, а в тяжелых случаях — к параличу конечностей и даже лицевых мышц.

Пример из практики: как начались симптомы

Врач рассказал о случае 31-летнего автомеханика Люка Пикеринга из Великобритании. В ноябре 2023 года мужчина почувствовал легкое покалывание в пальцах рук. Однако уже на следующий день дискомфорт распространился на нижние конечности. После обследования медики диагностировали у него синдром Гийена-Барре. Состояние Пикеринга быстро ухудшилось, потребовалась госпитализация и интенсивное лечение.

Провоцирующие факторы и последствия

По словам Хайдера, в большинстве случаев заболевание развивается спустя 1–3 недели после перенесенной вирусной инфекции, включая грипп, COVID-19 или кишечные вирусы. Иногда синдром возникает после операций, а в отдельных случаях — без очевидной причины.

При тяжелом течении ГБС могут быть затронуты жизненно важные функции, включая:

  • работу дыхательной системы;

  • функционирование кишечника;

  • контроль мочевого пузыря.

Почему важно своевременное обращение

Врач подчеркнул, что ранняя диагностика играет критически важную роль. Применение иммуноглобулинов — антител, способных блокировать атаки иммунной системы — позволяет остановить развитие болезни и предотвратить осложнения. При отсутствии эффекта может использоваться плазмаферез — метод очищения крови от патогенных антител.

Прогноз и реабилитация

В большинстве случаев пациенты с диагнозом ГБС восстанавливаются в течение шести месяцев. Однако некоторые продолжают ощущать:

  • мышечную слабость;

  • онемение;

  • хроническую боль;

  • тревожные и депрессивные состояния.

По данным британских медицинских служб, ежегодно диагноз "синдром Гийена-Барре" получают около 1 500 человек. Из-за редкости заболевания врачи не всегда распознают его на ранней стадии, что увеличивает риск тяжелых последствий.

Совет врача

Доктор Хайдер настоятельно рекомендует не игнорировать необычные ощущения в руках и ногах — особенно если покалывание нарастает или распространяется. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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