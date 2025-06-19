В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и бывший премьер-министр республики Темир Сариев выступил с заявлением о необходимости предоставления гражданам Кыргызстана особого статуса в России, сообщает агентство 24.kg, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Историческая солидарность как аргумент

В своём выступлении Сариев подчеркнул тесные связи между двумя государствами, в том числе и в историческом контексте. Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны кыргызские солдаты сражались в составе легендарной Панфиловской дивизии, защищая Москву.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — заявил он.

Поддержка России во время СВО

Сариев также отметил, что Бишкек одним из первых выразил поддержку Москве в начале специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, Кыргызстан демонстрирует политическую лояльность и сохраняет стратегическое партнёрство с РФ.

«Надежность — штука очень редкая. Мы вот вместе с вами», — добавил он, подчеркивая последовательность в позициях республики.

Контекст выступления

Заявление Сариева прозвучало на фоне обсуждений экономических и гуманитарных связей между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят и Россия, и Кыргызстан. Инициатива об особом статусе может касаться вопросов миграции, трудоустройства, налогообложения и социальных гарантий для киргизских граждан, находящихся на территории РФ.