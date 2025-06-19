18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.06.2025, 18:45

Стало известно, когда в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник»

Новости Мира 0 304

К концу 2025 года на территории Белоруссии будет размещен российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Звезда», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Определяются места базирования

По словам Вольфовича, в настоящий момент ведется работа по выбору площадок для размещения новейших ракетных систем. Точное количество комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, пока не раскрывается. Однако госсекретарь подчеркнул, что даже одного комплекса «Орешник» будет достаточно, чтобы сдерживать агрессивные намерения отдельных западных политиков.

Заявление Лукашенко

Ранее, 14 марта 2025 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял о готовности республики принять российские ракетные системы. По его словам, страна планирует разместить две установки «Орешника» до конца года.

Что известно об «Орешнике»

«Орешник» представляет собой новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой скоростью и разделяющейся боеголовкой. Система может быть оснащена как ядерной, так и обычной боевой частью. Дальность полета ракеты составляет до 5500 километров.

Первый экспериментальный запуск ракеты в реальных боевых условиях был произведен 21 ноября 2024 года. Целью стала инфраструктура в украинском городе Днепр.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…