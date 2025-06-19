Стало известно, когда в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник»

К концу 2025 года на территории Белоруссии будет размещен российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Звезда», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Определяются места базирования

По словам Вольфовича, в настоящий момент ведется работа по выбору площадок для размещения новейших ракетных систем. Точное количество комплексов, которые будут размещены в Белоруссии, пока не раскрывается. Однако госсекретарь подчеркнул, что даже одного комплекса «Орешник» будет достаточно, чтобы сдерживать агрессивные намерения отдельных западных политиков.

Заявление Лукашенко

Ранее, 14 марта 2025 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял о готовности республики принять российские ракетные системы. По его словам, страна планирует разместить две установки «Орешника» до конца года.

Что известно об «Орешнике»

«Орешник» представляет собой новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой скоростью и разделяющейся боеголовкой. Система может быть оснащена как ядерной, так и обычной боевой частью. Дальность полета ракеты составляет до 5500 километров.

Первый экспериментальный запуск ракеты в реальных боевых условиях был произведен 21 ноября 2024 года. Целью стала инфраструктура в украинском городе Днепр.