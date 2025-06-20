МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

Министерство иностранных дел Российской Федерации получило обращение с просьбой предоставить политическое убежище известному американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт NEWS.ru , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Депутат: «Мы всегда его ждём»

По словам Даванкова, Маск, несмотря на допущенные ошибки, заслуживает понимания. Парламентарий выразил уверенность в том, что подобным личностям, обладающим выдающимися технологическими достижениями и способностью видеть будущее, следует оказывать поддержку, а не отвергать их.

«Если не получится [предоставить убежище], то мы его всегда ждём. Он, с точки зрения своей технологичности и визионерства, действительно очень крутой», — отметил вице-спикер.

Срок рассмотрения — один месяц

Как уточнил Даванков, ответ от Министерства иностранных дел России относительно возможности предоставления Маску политического убежища ожидается в течение месяца. Детали обращения, а также то, кем именно оно было подано, в публичном пространстве пока не раскрываются.

Маск и Россия: личный интерес семьи

Интерес к России со стороны семьи Илона Маска проявился ранее. Его отец, Эррол Маск, уже посещал страну. Он высоко оценил столицу — Москву, сравнив её с Древним Римом и подчеркнув её величие и культурную значимость.