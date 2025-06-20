МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

Министерство иностранных дел Российской Федерации получило обращение с просьбой предоставить политическое убежище известному американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт NEWS.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам Даванкова, Маск, несмотря на допущенные ошибки, заслуживает понимания. Парламентарий выразил уверенность в том, что подобным личностям, обладающим выдающимися технологическими достижениями и способностью видеть будущее, следует оказывать поддержку, а не отвергать их.
«Если не получится [предоставить убежище], то мы его всегда ждём. Он, с точки зрения своей технологичности и визионерства, действительно очень крутой», — отметил вице-спикер.
Как уточнил Даванков, ответ от Министерства иностранных дел России относительно возможности предоставления Маску политического убежища ожидается в течение месяца. Детали обращения, а также то, кем именно оно было подано, в публичном пространстве пока не раскрываются.
Интерес к России со стороны семьи Илона Маска проявился ранее. Его отец, Эррол Маск, уже посещал страну. Он высоко оценил столицу — Москву, сравнив её с Древним Римом и подчеркнув её величие и культурную значимость.
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