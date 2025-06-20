Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа дала «зеленый свет» на участие американских военных в масштабной атаке на Иран. Об этом сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в американском и израильском истеблишменте, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По информации, изложенной в статье Херша на платформе Substack, Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку территории Ирана. В первую очередь речь идет о ядерном комплексе в Фордо — одном из ключевых объектов исламской республики:
Центрифуги в Фордо находятся на глубине более 80 метров, поэтому их невозможно уничтожить обычными средствами;
Для атаки планируется использовать американские стратегические бомбардировщики с противобункерными боеприпасами;
Начало удара было отложено до конца недели по просьбе президента Трампа — он хочет минимизировать возможный шок на американских финансовых рынках к началу торгов в понедельник.
Телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, подтвердил, что Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по ядерному объекту в Фордо. Основная мотивация — предотвратить создание ядерного оружия в Иране в кратчайшие сроки.
Ситуация развивается на фоне продолжающегося и стремительно обостряющегося конфликта между Израилем и Ираном:
В ночь на 13 июня израильские ВВС начали широкомасштабную военную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в тайной разработке ядерного оружия;
Израиль атакует военные объекты и ядерные объекты на территории Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане;
В результате ударов погибли высокопоставленные представители иранского военного командования, включая главу Генштаба ВС Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР);
Также были ликвидированы несколько иранских ученых-ядерщиков.
В ответ на израильскую операцию Иран инициировал собственную военную кампанию под названием «Правдивое обещание — 3», в рамках которой атакуются израильские военные объекты:
Обе стороны регулярно обмениваются ударами, включая обстрелы жилых районов;
Сообщается о десятках погибших и сотнях раненых среди мирного населения;
Конфликт сопровождается острой гуманитарной ситуацией и резкой эскалацией.
Россия выразила резкое осуждение действий израильской армии. В официальном заявлении подчеркивается, что действия ЦАХАЛ являются недопустимыми и могут привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.
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