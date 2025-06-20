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20.06.2025, 07:01

Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану

Новости Мира 0 835

Администрация президента США Дональда Трампа дала «зеленый свет» на участие американских военных в масштабной атаке на Иран. Об этом сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в американском и израильском истеблишменте, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Удары по Ирану: что известно

По информации, изложенной в статье Херша на платформе Substack, Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку территории Ирана. В первую очередь речь идет о ядерном комплексе в Фордо — одном из ключевых объектов исламской республики:

  • Центрифуги в Фордо находятся на глубине более 80 метров, поэтому их невозможно уничтожить обычными средствами;

  • Для атаки планируется использовать американские стратегические бомбардировщики с противобункерными боеприпасами;

  • Начало удара было отложено до конца недели по просьбе президента Трампа — он хочет минимизировать возможный шок на американских финансовых рынках к началу торгов в понедельник.

Цель — не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, подтвердил, что Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по ядерному объекту в Фордо. Основная мотивация — предотвратить создание ядерного оружия в Иране в кратчайшие сроки.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном

Ситуация развивается на фоне продолжающегося и стремительно обостряющегося конфликта между Израилем и Ираном:

  • В ночь на 13 июня израильские ВВС начали широкомасштабную военную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в тайной разработке ядерного оружия;

  • Израиль атакует военные объекты и ядерные объекты на территории Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане;

  • В результате ударов погибли высокопоставленные представители иранского военного командования, включая главу Генштаба ВС Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР);

  • Также были ликвидированы несколько иранских ученых-ядерщиков.

Ответ Ирана и эскалация

В ответ на израильскую операцию Иран инициировал собственную военную кампанию под названием «Правдивое обещание — 3», в рамках которой атакуются израильские военные объекты:

  • Обе стороны регулярно обмениваются ударами, включая обстрелы жилых районов;

  • Сообщается о десятках погибших и сотнях раненых среди мирного населения;

  • Конфликт сопровождается острой гуманитарной ситуацией и резкой эскалацией.

Международная реакция

Россия выразила резкое осуждение действий израильской армии. В официальном заявлении подчеркивается, что действия ЦАХАЛ являются недопустимыми и могут привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.

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