В Риме обнаружены тела россиянки из Омска и ее 11-месячной дочери

В одном из римских парков обнаружены тела гражданки России и ее 11-месячной дочери. По информации итальянского телеканала Sky News TG-24 , трагедия произошла на фоне личного конфликта. В деле фигурирует гражданин США, называвший себя кинопродюсером, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Johannes Neudecker/Global Look Press

Подозреваемый представлялся под вымышленными именами

Как уточняется в публикации, главным подозреваемым является американец, который состоял в отношениях с погибшей. Он использовал два имени – Рексал Форд и Френсис Кауфман – и представился кинопродюсером.

После преступления мужчина спешно покинул территорию Италии, однако был задержан в соседней Греции. В данный момент его личность устанавливается, а следствие выясняет детали произошедшего.

Российские дипломаты на связи с властями Италии

Заведующий консульским отделом посольства России в Италии Андрей Харченко подтвердил, что дипмиссия держит ситуацию на контроле и активно взаимодействует с местными правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Таиланде россиянка пострадала во время купания

В другой трагической истории — на этот раз в Таиланде — российская туристка оказалась в реанимации после инцидента на пляже Банг-Тао. Женщину унесло в открытое море отбойным течением.

По словам очевидцев, она пыталась справиться с потоком и активно грести обратно к берегу, но силы вскоре иссякли. Женщину вытащили спасатели уже без сознания. Ей провели реанимационные мероприятия и доставили в местную больницу. О ее текущем состоянии не сообщается.