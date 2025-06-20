18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.06.2025, 10:17

На Украине рассказали о бегстве «кошелька» Зеленского

Новости Мира 0 1 297

На Украине сообщили о бегстве за границу Тимура Миндича — близкого соратника и давнего партнера президента Владимира Зеленского. Об этом заявил арестованный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, разместивший соответствующую информацию в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Amber Bracken / Reuters
Фото: Amber Bracken / Reuters

Кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич — бизнесмен, сооснователь студии «Квартал 95», с которой Владимир Зеленский начал свой путь к политической известности. В украинских медиа он часто упоминается как один из доверенных лиц президента, а некоторые источники называют его «кошельком» Зеленского — то есть человеком, предположительно, контролирующим его финансовые интересы.

Как и когда он покинул страну

По данным Дубинского, Миндич покинул территорию Украины в среду, 18 июня. Он якобы пересек границу через Закарпатскую область и направился за рубеж. Официальных подтверждений этой информации на момент публикации не поступало, как и комментариев со стороны представителей власти.

Бегство на фоне других отъездов

Сообщение о выезде Миндича появилось на фоне аналогичной истории с вице-премьером и министром по вопросам национального единства Украины Алексеем Чернышовым. По информации депутата Артема Дмитрука, чиновник выехал в Австрию в рамках рабочей поездки, однако на родину так и не вернулся.

Дмитрук утверждает, что Чернышов должен был играть важную роль в организации голосования украинцев за рубежом на предстоящих выборах президента. Предполагалось, что он обеспечит поддержку действующего главы государства.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…