На Украине рассказали о бегстве «кошелька» Зеленского

На Украине сообщили о бегстве за границу Тимура Миндича — близкого соратника и давнего партнера президента Владимира Зеленского. Об этом заявил арестованный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, разместивший соответствующую информацию в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Amber Bracken / Reuters

Кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич — бизнесмен, сооснователь студии «Квартал 95», с которой Владимир Зеленский начал свой путь к политической известности. В украинских медиа он часто упоминается как один из доверенных лиц президента, а некоторые источники называют его «кошельком» Зеленского — то есть человеком, предположительно, контролирующим его финансовые интересы.

Как и когда он покинул страну

По данным Дубинского, Миндич покинул территорию Украины в среду, 18 июня. Он якобы пересек границу через Закарпатскую область и направился за рубеж. Официальных подтверждений этой информации на момент публикации не поступало, как и комментариев со стороны представителей власти.

Бегство на фоне других отъездов

Сообщение о выезде Миндича появилось на фоне аналогичной истории с вице-премьером и министром по вопросам национального единства Украины Алексеем Чернышовым. По информации депутата Артема Дмитрука, чиновник выехал в Австрию в рамках рабочей поездки, однако на родину так и не вернулся.

Дмитрук утверждает, что Чернышов должен был играть важную роль в организации голосования украинцев за рубежом на предстоящих выборах президента. Предполагалось, что он обеспечит поддержку действующего главы государства.