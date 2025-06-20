Уникальный состав: ученые назвали самую «сильную» группу крови

Исследования подтверждают, что группа крови влияет не только на иммунитет и предрасположенность к болезням, но и на продолжительность жизни. Особое внимание ученых привлекла первая группа крови, которую специалисты считают самой «сильной», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: everydayhealth.com

Первая группа крови — универсальная и устойчивая

По данным многочисленных исследований, в том числе японского профессора Фурукавы Такеши, именно обладатели первой группы крови чаще доживают до преклонного возраста. Это объясняется рядом уникальных особенностей:

Высокая устойчивость к заболеваниям. Люди с первой группой крови реже страдают от гипертонии, инсультов и онкологических заболеваний.

Сниженный риск тромбообразования. В этой группе крови содержится меньше компонентов, участвующих в свертывании, что снижает вероятность образования опасных тромбов.

Сильный иммунитет. Организм таких людей эффективнее справляется с мутациями клеток, что уменьшает риск развития злокачественных новообразований.

Дополнительные преимущества для психики и когнитивных способностей

Помимо физиологических преимуществ, носители первой группы крови отличаются более стабильным психоэмоциональным фоном. Исследования показывают:

Реже сталкиваются с депрессией и тревожными расстройствами;

Обладают хорошей памятью и устойчивой нервной системой.

Эти особенности также способствуют улучшению качества жизни и психологическому благополучию, особенно в пожилом возрасте.

Универсальность при переливаниях — важная особенность

Первая группа крови признана универсальной для донорства — она подходит для переливания людям с другими группами крови. Это делает ее особенно ценной в медицине и спасении жизней.

Вывод

Совокупность физиологических и психологических характеристик делает первую группу крови особенной. Ее носители имеют больше шансов прожить долгую и здоровую жизнь, что подтверждается статистикой и выводами ученых.