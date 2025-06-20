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20.06.2025, 10:46

На Солнце зафиксирована одна из самых мощных вспышек 2025 года

Новости Мира 0 629

На Солнце произошла интенсивная вспышка, которая вошла в тройку самых сильных в текущем году. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Вспышка уровня X1.9: что это значит

По информации ученых, солнечная активность была зафиксирована 20 июня в 02:50 по московскому времени. Вспышка получила классификацию X1.9 — это один из наивысших уровней мощности в международной шкале солнечных вспышек.

— «В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой присвоен уровень X1.9», — говорится в официальном сообщении Лаборатории.

Вспышка уступает лишь двум событиям года

Как отмечают ученые, это третья по силе вспышка на Солнце с начала 2025 года. Больше по мощности были только события:

  • 14 мая — вспышка уровня X2.7;

  • 23 февраля — вспышка уровня X2.0.

Специалисты подчеркнули, что текущая вспышка практически не несет опасности для Земли. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения анализа математических моделей.

Солнечная активность сохраняется

Накануне, 19 июня, также была зафиксирована вспышка повышенной мощности — уровень X1.2. Ее пик пришелся на 00:49 по московскому времени. Это свидетельствует о продолжающейся фазе активного состояния Солнца.

Последняя до этого вспышка такого высокого класса наблюдалась 25 мая. Всего с начала года учеными зарегистрировано уже 9 вспышек уровня X.

Возможные последствия: есть ли угроза магнитных бурь

Ранее, 15 июня, Институт космических исследований РАН сообщал о сильной вспышке, в ходе которой возможно выбрасывание солнечного вещества в сторону Земли. В таких случаях существует риск возникновения магнитных бурь, способных повлиять на самочувствие людей и работу спутниковой связи.

Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности и анализируют вероятность воздействия новых выбросов на геомагнитную обстановку.

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