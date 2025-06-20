Основательницу «Армии красоток» приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену

В Белгороде вынесен один из самых громких приговоров последних лет: основательница волонтерского движения «Армия красоток» Надежда Россинская, также известная под псевдонимом Надин Гейслер, осуждена на 22 года лишения свободы. Суд признал ее виновной в государственной измене и финансировании запрещенной в России украинской военной структуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: nadin_geisler/Instagram

Поддержка «Азова» и призывы в соцсетях

По данным следствия, Россинская через социальную сеть Instagram (принадлежащую компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) призывала к поддержке украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и также запрещена в РФ). Кроме того, ей инкриминируются переводы денежных средств в пользу этого формирования.

Суд постановил:

признать Надежду Алексеевну Россинскую виновной в государственной измене;

назначить наказание в виде 22 лет колонии общего режима;

взыскать штраф в размере 320 тысяч рублей.

Обвинения и позиция подсудимой

Сама Россинская отвергла все обвинения, утверждая, что никогда не поддерживала украинских военных. По её словам, её деятельность была направлена исключительно на помощь мирному населению, пострадавшему от конфликта. Она заявила, что на Украине её считают врагом, и все свои усилия она якобы посвящала гуманитарной миссии.

Прошлое: от модели до волонтёра

До начала боевых действий между Россией и Украиной Россинская работала фотографом и моделью. Позже она основала собственную волонтерскую организацию под названием «Армия красоток». Участницы движения занимались:

доставкой гуманитарной помощи в районы, подконтрольные Вооружённым силам РФ;

эвакуацией гражданского населения из опасных зон;

розыском пропавших без вести;

поддержкой раненых и инвалидов;

содействием беженцам в Белгородской области, а также при переезде в Европу и на территорию Украины.

Судебное решение и общественный резонанс

Приговор вызвал широкий общественный резонанс, учитывая публичную известность Россинской и характер её волонтёрской деятельности. Защита заявила о намерении обжаловать решение, настаивая на отсутствии доказательств прямого финансирования вооружённых формирований.