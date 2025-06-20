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20.06.2025, 14:12

Михалков подтвердил, что взял Ефремова на работу после колонии

Новости Мира 0 637

Режиссёр и художественный руководитель театра «Мастерская “12”» Никита Михалков подтвердил, что после освобождения из колонии актер Михаил Ефремов получил постоянную работу в его коллективе. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kino.rambler.ru
Фото: kino.rambler.ru

Новый этап в жизни актера

По словам Михалкова, Михаил Ефремов в настоящее время восстанавливается и находится в процессе возвращения к активной творческой жизни. Режиссёр выразил надежду, что актер вскоре сможет полноценно интегрироваться в работу театра.

«У нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — заявил Михалков.

Личное письмо и поддержка со стороны режиссёра

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Никита Михалков принял решение помочь актеру после того, как получил от него письмо, которое произвело на него сильное впечатление. Именно после этого он предложил Ефремову работу в своей театральной студии.

«У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — “Мастерская 12” Михалкова», — написала Собчак.

Освобождение по УДО

Михаил Ефремов вышел на свободу 9 апреля 2025 года. Он отбывал наказание в колонии в поселке Алексеевка Белгородской области за смертельное ДТП, произошедшее в 2020 году. В феврале актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, указав на ухудшение состояния здоровья и добросовестную работу в колонии — в частности, он ежедневно трудился в цеху по пошиву формы для заключённых.

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