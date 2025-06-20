В России намерены сделать 31 декабря 2026 года выходным днем

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что ведомство намерено сделать 31 декабря 2026 года нерабочим. По его словам, соответствующее решение уже принято на 2025 год, и в следующем году министерство постарается сохранить аналогичную практику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Новый год — с дополнительным днем для подготовки

Котяков отметил, что инициатива связана с необходимостью дать россиянам больше времени для подготовки к празднованию Нового года и семейным мероприятиям. Он выразил надежду, что граждане оценят такую меру.

«Мы рассчитываем, что сможем вновь сделать 31 декабря выходным — это важно для семейной атмосферы и традиций», — отметил глава Минтруда.

В ноябре 2025 года — шестидневка и длинные выходные

Параллельно с этой инициативой эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина напомнила, что в ноябре россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году — с понедельника 27 октября по субботу 1 ноября включительно.

Однако, как уточнила Лопатина, эта нагрузка компенсируется тремя днями отдыха в честь Дня народного единства — с 2 по 4 ноября.

Зарплата не вырастет, несмотря на шестидневную неделю

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова предупредила, что увеличение продолжительности рабочей недели не повлияет на уровень оплаты труда.