18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.06.2025, 14:55

В России намерены сделать 31 декабря 2026 года выходным днем

Новости Мира 0 522

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что ведомство намерено сделать 31 декабря 2026 года нерабочим. По его словам, соответствующее решение уже принято на 2025 год, и в следующем году министерство постарается сохранить аналогичную практику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Новый год — с дополнительным днем для подготовки

Котяков отметил, что инициатива связана с необходимостью дать россиянам больше времени для подготовки к празднованию Нового года и семейным мероприятиям. Он выразил надежду, что граждане оценят такую меру.

«Мы рассчитываем, что сможем вновь сделать 31 декабря выходным — это важно для семейной атмосферы и традиций», — отметил глава Минтруда.

В ноябре 2025 года — шестидневка и длинные выходные

Параллельно с этой инициативой эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина напомнила, что в ноябре россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году — с понедельника 27 октября по субботу 1 ноября включительно.

Однако, как уточнила Лопатина, эта нагрузка компенсируется тремя днями отдыха в честь Дня народного единства — с 2 по 4 ноября.

Зарплата не вырастет, несмотря на шестидневную неделю

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова предупредила, что увеличение продолжительности рабочей недели не повлияет на уровень оплаты труда.

«Суббота, 1 ноября, будет отработана вместо понедельника, 3 ноября. Поэтому оплата останется на обычном уровне — как за стандартную пятидневную неделю», — пояснила она.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…