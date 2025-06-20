Фанаты игрушки лабубу вскрыли ее и ужаснулись, увидев, что находится внутри

Пользователи соцсетей испытали настоящий шок после того, как в интернете появилось фото разобранной игрушки лабубу. Под пушистым покрытием, которое придает ей столь миловидный облик, оказалась пластиковая фигурка с неожиданно пугающим внешним видом. Об этом сообщает Daily Mail , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

Фото без оболочки вызвало волну негодования

На размещённом снимке игрушка предстала без привычного мягкого меха. Взамен — гладкий пластик, непропорционально вытянутая голова, огромные глаза, странная ухмылка и даже элементы нижнего белья. Такое «разоблачение» стало поводом для бурного обсуждения и негодования в соцсетях.

«Уберите это от моих глаз!» — пишут потрясённые комментаторы.

Многие пользователи признались, что подобное зрелище вызывает у них чувство тревоги и отторжения. Некоторые сравнили игрушку с животными, чья миловидность обусловлена шерстью или внешним видом, а без них они выглядят пугающе.

Популярность лабубу под вопросом?

Игрушка лабубу уже успела стать настоящим хитом среди как детей, так и взрослых коллекционеров. Её стоимость в среднем составляет около 30 долларов, однако в ряде стран за ней выстраиваются длинные очереди, и поклонники готовы ждать часами, чтобы получить желаемую новинку.

Тем не менее, инцидент с «раздетой» лабубу заставил многих задуматься: что на самом деле стоит за её популярностью?

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